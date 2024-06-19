Алексей Макеев о победе «Зенита» в РПЛ: «У них есть чемпионский дух. «Динамо» навязало хорошую борьбу, но петербургский клуб сделал все, что нужно, благодаря чемпионскому ДНК»

Алексей Макеев высказался о победе «Зенита» в Мир РПЛ.

– Тебе не надоела гегемония «Зенита»? Шестое чемпионство кряду.

– Конец сезона РПЛ был очень напряженным, но я знал, что «Зенит» снова возьмет трофей, поскольку у них есть чемпионский дух.

«Динамо» смогло навязать хорошую борьбу, но петербургский клуб сделал все, что нужно, благодаря своему чемпионскому ДНК, – сказал хоккеист .