Алексей Макеев о победе «Зенита» в РПЛ: «У них есть чемпионский дух. «Динамо» навязало хорошую борьбу, но петербургский клуб сделал все, что нужно, благодаря чемпионскому ДНК»
Алексей Макеев высказался о победе «Зенита» в Мир РПЛ.
– Тебе не надоела гегемония «Зенита»? Шестое чемпионство кряду.
– Конец сезона РПЛ был очень напряженным, но я знал, что «Зенит» снова возьмет трофей, поскольку у них есть чемпионский дух.
«Динамо» смогло навязать хорошую борьбу, но петербургский клуб сделал все, что нужно, благодаря своему чемпионскому ДНК, – сказал хоккеист Алексей Макеев.
Но Динама "не смогла". Какие вопросы к Зениту?