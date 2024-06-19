Алексей Макеев о победе «Зенита» в РПЛ: «У них есть чемпионский дух. «Динамо» навязало хорошую борьбу, но петербургский клуб сделал все, что нужно, благодаря чемпионскому ДНК»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва КХЛ Алексей Макеев Хоккей

Алексей Макеев высказался о победе «Зенита» в Мир РПЛ.

– Тебе не надоела гегемония «Зенита»? Шестое чемпионство кряду.

– Конец сезона РПЛ был очень напряженным, но я знал, что «Зенит» снова возьмет трофей, поскольку у них есть чемпионский дух.

«Динамо» смогло навязать хорошую борьбу, но петербургский клуб сделал все, что нужно, благодаря своему чемпионскому ДНК, – сказал хоккеист Алексей Макеев.

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17 комментариев
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Динамо должно было побеждать Краснодар = чемпион, даже при победе Зенита над Ростовом.

Но Динама "не смогла". Какие вопросы к Зениту?
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+11
Ответ Enotic
Не чемпионский дух, а чемпионский газ.
Да, Москва была очень загазована.
+10
0
+10
Вы можете кричать Зенит, позор.. Вы можете во всем винить Газпром. А как по мне, Чр и кубок - это проявление характера в сложный для команды момент.
+10
-2
+8
Ответ alexbor083
Песьякову перстень задарили?
Не, Личке.
+6
-1
+5
Ответ Otto Kretschmer
Не, Личке.
И звание "Лучший"
+5
0
+5
Судя по вью, он будто в Ска собрался.
+3
-1
+2
Без Бразилии какой там дух у Зенита?!
+1
0
+1
Ответ wfhm777
И звание "Лучший"
Точно
+2
-1
+1
Ответ Mixet.spb
Вы можете кричать Зенит, позор.. Вы можете во всем винить Газпром. А как по мне, Чр и кубок - это проявление характера в сложный для команды момент.
То есть ни слова про Краснодар благодаря которому Зенит - чемпион?
+1
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Ответ samarskij-kuzmich
Знаем мы имена этих "ДНК" )))
Распил,пердив?
0
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Ответ Злодей Спб
Динамо должно было побеждать Краснодар = чемпион, даже при победе Зенита над Ростовом. Но Динама "не смогла". Какие вопросы к Зениту?
Большие на самом деле. Зенит не должен ни от кого зависеть. Победа не заслуга Зенита, а - счастливый случай.
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