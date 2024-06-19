Макеев о натурализации: «Русских игроков лишают места в составе. Посмотрите на «Металлург» – там минимум иностранцев, а они взяли кубок! Оптимальное количество легионеров – три»
Алексей Макеев высказался об увеличении лимита на легионеров в КХЛ.
– В КХЛ вернули лимит в пять легионеров. Это поднимет уровень нашего хоккея?
– Если появятся такие ребята, как Умарк или Доус, то, конечно, уровень лиги поднимется. Может случиться так, что иностранцы приедут исключительно за бонусами и премиями. Зачем нам такие? Чем они усилят лигу? Ничем.
– Как ты относишься к русификации иностранцев? Многие легионеры принимают российское гражданство. Это лазейка для обхода лимита?
– Получается, что да. Я вижу это так, что русских игроков просто лишают места в составе. Посмотрите на «Металлург» – там минимум иностранцев, а они с молодыми русскими парнями взяли кубок!
Как по мне, оптимальное количество легионеров в КХЛ – три человека. Конечно, это не мне решать, – сказал нападающий Алексей Макеев.
Стало быть, спрашивать таких иноземцев надо: "Вы исключительно за бонусами и премиями, али еще за идею играть будете?"