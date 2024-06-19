Макеев о натурализации: «Русских игроков лишают места в составе. Посмотрите на «Металлург» – там минимум иностранцев, а они взяли кубок! Оптимальное количество легионеров – три»

Теги Металлург Мг КХЛ Алексей Макеев лимит на легионеров натурализация Хоккей

Алексей Макеев высказался об увеличении лимита на легионеров в КХЛ.

– В КХЛ вернули лимит в пять легионеров. Это поднимет уровень нашего хоккея?

– Если появятся такие ребята, как Умарк или Доус, то, конечно, уровень лиги поднимется. Может случиться так, что иностранцы приедут исключительно за бонусами и премиями. Зачем нам такие? Чем они усилят лигу? Ничем.

– Как ты относишься к русификации иностранцев? Многие легионеры принимают российское гражданство. Это лазейка для обхода лимита?

– Получается, что да. Я вижу это так, что русских игроков просто лишают места в составе. Посмотрите на «Металлург» – там минимум иностранцев, а они с молодыми русскими парнями взяли кубок!

Как по мне, оптимальное количество легионеров в КХЛ – три человека. Конечно, это не мне решать, – сказал нападающий Алексей Макеев.

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19 комментариев
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Завоняли паспортисты.
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В Автомобилисте играл, молчал про натурализацию, а там два натурализованных, хоть и белорусы. Гнилой хоккеист))
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А ты езжай в Америку, отнимай у них места
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Полностью фраза звучит так - русских игроков, которые играют хуже легионеров лишают места в составе. Ужас.
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Это все омериганцы-русофобы виноваты, не иначе!
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Макеев набазарил за один день на плевок в лицо от болельщиков хоккея.
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Если бы не увеличили квоту на легов до 5, те же Шипа,Радул,Кага,Жафяр зарядили бы ценник на себя дикий,да и тот же Макей выбил бы из Авто желаемое повышение. Считаю,что тот же Лайпсик большее усиление для Авто,чем Макей ,тем более с повышением.
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Ответ fregat96
Если бы не увеличили квоту на легов до 5, те же Шипа,Радул,Кага,Жафяр зарядили бы ценник на себя дикий,да и тот же Макей выбил бы из Авто желаемое повышение. Считаю,что тот же Лайпсик большее усиление для Авто,чем Макей ,тем более с повышением.
Ему и так приличный контракт давали,30 млн в год на 3 года,но он отказался,а сейчас воняет в интервью типа никому не нужен и играть не дают
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Обиженного Макея выкинули из Авто , вот и ноет(
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Ну невовремя для него расширили, понимаю, обидно. Щас вот Спартаку, например, край во второе звено нужен, ищут явно за границей, а со старым лимитом, глядишь, и Макеева бы забрали.
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Очень "логично" рассуждает. Только как-то подзабыл, что не у всех команд есть возможность набрать такое количество качественных российских игроков.
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Может случиться так, что иностранцы приедут исключительно за бонусами и премиями.

Стало быть, спрашивать таких иноземцев надо: "Вы исключительно за бонусами и премиями, али еще за идею играть будете?"
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Металлург и без тебя обошёлся как-то
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Ответ Владислав Григорьев
Ему и так приличный контракт давали,30 млн в год на 3 года,но он отказался,а сейчас воняет в интервью типа никому не нужен и играть не дают
То что я и имел ввиду, он при нормальном контрактном предложении закочевряжился,а что было бы при условиях 3 лега. Правда тот же Лайпсик тоже гражданин РФ.
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Чемпионство Металлурга это частный случай, а не правило. По этой логике убери всех иностранцев из команды, так Магнитка сразу династией станет.
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ну, да взяв 6-е чемпионство, можно и на трёх легла отьехать
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Ответ Омичёв
В Автомобилисте играл, молчал про натурализацию, а там два натурализованных, хоть и белорусы. Гнилой хоккеист))
Казахи, не белорусы)
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На Металлург смотреть не надо. Кубок он выиграл, потому что это Металлург, а не Трактор или Ска)
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