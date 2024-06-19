Кожевников о 2-3 в финале Кубка Стэнли: «В «Эдмонтоне» хорошие нападающие, один Макдэвид стоит как полкоманды. Чего вы хотели? Может, и 7-я игра будет, черт его знает»

Александр Кожевников поделился мыслями о серии «Флориды» с «Эдмонтоном».

«Ойлерс» выиграли два матча подряд в финальной серии Кубка Стэнли, счет стал 2-3.

«Чего вы хотели? В « » очень хорошие нападающие, просто высочайшего уровня. Там один Макдэвид по игре стоит как полкоманды.

Естественно, «Эдмонтону» отступать некуда, стоят у стены. Сегодня была решающая игра с точки зрения психологии. Теперь, может, и седьмая игра будет, черт его знает.

Конечно, в первую очередь это идет от игроков. Да, тренерские моменты есть, но в первую очередь ребята просто настроились.

От Макдэвида многое зависит. Он же все в команде делает – и вперед их ведет, пасы раздает. Теперь игроки должны показывать все мастерство, всю злость», – сказал двукратный олимпийский чемпион .

«Эдмонтон» делает этот финал волшебным. Теперь мы видим, что его победа вполне реальна