Кожевников о 2-3 в финале Кубка Стэнли: «В «Эдмонтоне» хорошие нападающие, один Макдэвид стоит как полкоманды. Чего вы хотели? Может, и 7-я игра будет, черт его знает»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Александр Кожевников Коннор Макдэвид Хоккей

Александр Кожевников поделился мыслями о серии «Флориды» с «Эдмонтоном».

«Ойлерс» выиграли два матча подряд в финальной серии Кубка Стэнли, счет стал 2-3. 

«Чего вы хотели? В «Эдмонтоне» очень хорошие нападающие, просто высочайшего уровня. Там один Макдэвид по игре стоит как полкоманды.

Естественно, «Эдмонтону» отступать некуда, стоят у стены. Сегодня была решающая игра с точки зрения психологии. Теперь, может, и седьмая игра будет, черт его знает. 

Конечно, в первую очередь это идет от игроков. Да, тренерские моменты есть, но в первую очередь ребята просто настроились.

От Макдэвида многое зависит. Он же все в команде делает – и вперед их ведет, пасы раздает. Теперь игроки должны показывать все мастерство, всю злость», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

«Эдмонтон» делает этот финал волшебным. Теперь мы видим, что его победа вполне реальна

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13 комментариев
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Чего вы хотели? Ну поплыл Бобр. Может, и 7-я игра будет, черт его знает. Оставьте меня в покое. А лучше налейте!
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Если это аналитика от двухкратного чемпиона ОИ, то можно звонить любому пользователю Спортса, который иногда смотрит хоккей.
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Перековался? Ещё недавно обсирал макдэвида, клоун.
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Ответ Melnikov1968
Если это аналитика от двухкратного чемпиона ОИ, то можно звонить любому пользователю Спортса, который иногда смотрит хоккей.
ему уже звонят как безотказному и который собирает много реакций
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Ответ Melnikov1968
Есть такое выражение "на все деньги", то бишь полностью отдаваясь не щадя сил.
Ну так то да
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а если бы закрыли в 5 матчах, говорил бы, что Бобровский невероятный герой, а Макдэвид обычный игрок...
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Ответ artem klishin
ему уже звонят как безотказному и который собирает много реакций
Мог бы сказать что-то потолковей. Что значит "игра была важна с точки зрения психологии?" Что за бред? У Эдмонтона сейчас каждая игра на победу. Какая в задницу психология? Люди выходят и рубятся на все деньги.
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Ответ Splin
при чем тут деньги? тем более за ПО не платят✌️🤠😬
Есть такое выражение "на все деньги", то бишь полностью отдаваясь не щадя сил.
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Ответ Melnikov1968
Есть такое выражение "на все деньги", то бишь полностью отдаваясь не щадя сил.
Отдаваясь не щадя сил - это физические кондиции. Как раз психология в таких играх играет приоритетное значение
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Ответ Костас Костофы
Перековался? Ещё недавно обсирал макдэвида, клоун.
Да он походу втихую за Эдмонтон топит 100%
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