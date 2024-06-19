Рыбин о Бобровском: «Камни не будем в него бросать. Все мы люди. Учитывая нагрузку и то, как он играет, – неудивительно, что он устал»

Максим Рыбин высказался об игре Сергея Бобровского в финале плей-офф НХЛ.

Вратарь «Флориды» пропустил 9 шайб за 2 последних матча серии с « » (3-2).

«Все мы люди, все устают. Такое просто бывает, не сложились для него матчи.

Критика? Ну, камни не будем в него бросать. Учитывая ту нагрузку, тот объем, который он выдает, и то, как он играет, – неудивительно, что он устал.

Замена в четвертом матче – это логически правильный ход от тренера. Было понятно, что вы уже не отыграетесь. Зачем Бобровского ломать до конца? Надо, чтобы он уже готовился к следующей игре», – сказал бывший нападающий СКА Максим Рыбин.