Рыбин о Бобровском: «Камни не будем в него бросать. Все мы люди. Учитывая нагрузку и то, как он играет, – неудивительно, что он устал»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Максим Рыбин Сергей Бобровский НХЛ Хоккей

Максим Рыбин высказался об игре Сергея Бобровского в финале плей-офф НХЛ.

Вратарь «Флориды» пропустил 9 шайб за 2 последних матча серии с «Эдмонтоном» (3-2).

«Все мы люди, все устают. Такое просто бывает, не сложились для него матчи.

Критика? Ну, камни не будем в него бросать. Учитывая ту нагрузку, тот объем, который он выдает, и то, как он играет, – неудивительно, что он устал.

Замена в четвертом матче – это логически правильный ход от тренера. Было понятно, что вы уже не отыграетесь. Зачем Бобровского ломать до конца? Надо, чтобы он уже готовился к следующей игре», – сказал бывший нападающий СКА Максим Рыбин.

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5 комментариев
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Ответ David Rigert
Не надо было столько дифирамб петь. На спортсе половина "комментаторов" черноротые. Сглазили.
А что, серия закончилась уже?
+2
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+1
Ответ old folk
А что, серия закончилась уже?
Нет. Ещё две игры.
+2
-1
+1
Камни не будем в него бросать. А вот каки можно
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Ответ old folk
А что, серия закончилась уже?
Бобру нужно отдохнуть в шестом матче (всё равно её проиграют) и вернуться в ворота в седьмой игре-она будет решающей!
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