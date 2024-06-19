Браун о серии с «Флоридой»: «Все начинается с веры. «Эдмонтон» уже выбирался из трудных ситуаций в этом году»

Коннор Браун высказался после победы над «Флоридой» (5:3) в 5-м матче финала.

«Ойлерс» выиграли две игры подряд в финальной серии Кубка Стэнли, счет стал 2-3.

«Мы пишем сценарий. Все начинается с веры. Мы пишем сюжет и берем его в свои руки – и нам нравится это делать.

Вера исходит из того, что мы уже выбирались из трудных ситуаций в этом году. В этом сезоне мы выдавали серии побед, когда это было необходимо», – сказал нападающий «Эдмонтона» Коннор Браун.

«Эдмонтон» делает этот финал волшебным. Теперь мы видим, что его победа вполне реальна

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