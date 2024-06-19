Браун о серии с «Флоридой»: «Все начинается с веры. «Эдмонтон» уже выбирался из трудных ситуаций в этом году»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Коннор Браун Хоккей

Коннор Браун высказался после победы над «Флоридой» (5:3) в 5-м матче финала.

«Ойлерс» выиграли две игры подряд в финальной серии Кубка Стэнли, счет стал 2-3. 

«Мы пишем сценарий. Все начинается с веры. Мы пишем сюжет и берем его в свои руки – и нам нравится это делать.

Вера исходит из того, что мы уже выбирались из трудных ситуаций в этом году. В этом сезоне мы выдавали серии побед, когда это было необходимо», – сказал нападающий «Эдмонтона» Коннор Браун.

«Эдмонтон» делает этот финал волшебным. Теперь мы видим, что его победа вполне реальна

🔥 «Эдмонтон» заходит на камбэк! Забрал у «Флориды» лучшую игру финала

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Сейчас лучше молчать, а все слова после 4-3, спугнуть удачу можно
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий