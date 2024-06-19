Каменский о Бобровском: «Будет основным претендентом на «Конн Смайт», если «Флорида» победит. Но американские хоккейные политики могут отдать приз Макдэвиду»
Валерий Каменский оценил игру Сергея Бобровского в текущем сезоне НХЛ.
В пятом матче финала Кубка Стэнли «Флорида» уступила «Эдмонтону» (3:5). Клуб из Санрайса ведет в серии со счетом 3-2.
– Бобровский проводит лучший сезон в карьере?
– Он показывает отличный уровень. Думаю, он будет основным претендентом на «Конн Смайт Трофи», если «Флорида» победит.
– Кто может составить конкуренцию Сергею?
– Могут дать Макдэвиду чисто политически. Ткачук и Барков тоже выглядят неплохо.
– Вы думаете, что политика может повлиять на результаты голосования?
– Я имею в виду американских хоккейных политиков. Звание лучшего могут дать определенному игроку, чтобы потом его продать, – сказал обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский.
2.Какие Ткачак или Барков?Ткачак набрал на 20 очков меньше чем Макдэвид,а в финале за 5 игр 3 очка,при показателе полезности -2,Барков на 21 очко меньше чем Макдэвид,в финале за 5 игр 4 очка,при показателе полезности-0,при том,что со своей главной задачей сдержать Макдэвида-он не справляется.
3.С другой стороны,мы имеем один из самых выдающихся перфомансов в истории Кубка Стэнли.42 очка-только Величайший Уэйн и Супермарио набирали больше.Побитие вечного рекорда по передачам самого Гретцки.В финале за 5 игр 11 очков при показателе полезности +4.Первый игрок в истории,который набрал в финале 4 очка в двух подряд матчах.При том,что только Уэйн набирал в двух матчах финала по 4 очка,но не подряд.А самое главное как он фактически в одиночку за уши вытягивает команду с 0-3,будучи и в первых играх лучшим.При этом делает это с неочевидными "робинами",типа Брауна,Янмарка и Скиннера.Хотя остальные лидеры проваливают финал-Хайман запоровший уйму моментов,которые ему Коннор создавал,Нюджент-Хопкинс промахивающийся по пустым воротам,а особенно Драйзайтль,который демонстрирует игру,неподобающую для финала и такого мастера.Если Макдэвид не получит Конн Смайт,вне зависимости от исхода серии-то это,как раз,и будет политикой.Более очевидного Конн Смайта давно не было-Макдэвид гениальный игрок,настоящий лидер и капитан.Отрицать это могут только люди,не любящие хоккей или псевдопатриоты,типа Каменского.
P.S.
Как же жалко выглядят на пенсии многие наши бывшие хоккейные звезды,готовые за крохи с барского стола нести любой "патриотический" вздор.
Представим, что Боб - это канадский или американский вратарь. Заслуживает он Конн Смайт?
Боб, при всем уважении, пока не тянет на Конн Смайт - он его получит только если будет на голове стоять в 6м и 7м (если понадобится) матчах и Флорида возьмет Кубок
Сейчас это уже мейнстрим, особенно учитывая, что у Флориды нет однозначного кандидата и голоса могут поделиться даже у местных журналистов.
Только из-за политики. Все верно)