Каменский о Бобровском: «Будет основным претендентом на «Конн Смайт», если «Флорида» победит. Но американские хоккейные политики могут отдать приз Макдэвиду»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Сергей Бобровский НХЛ Валерий Каменский Александр Барков Коннор Макдэвид Хоккей

Валерий Каменский оценил игру Сергея Бобровского в текущем сезоне НХЛ.

В пятом матче финала Кубка Стэнли «Флорида» уступила «Эдмонтону» (3:5). Клуб из Санрайса ведет в серии со счетом 3-2. 

Бобровский проводит лучший сезон в карьере?

– Он показывает отличный уровень. Думаю, он будет основным претендентом на «Конн Смайт Трофи», если «Флорида» победит.

– Кто может составить конкуренцию Сергею?

– Могут дать Макдэвиду чисто политически. Ткачук и Барков тоже выглядят неплохо.

– Вы думаете, что политика может повлиять на результаты голосования?

– Я имею в виду американских хоккейных политиков. Звание лучшего могут дать определенному игроку, чтобы потом его продать, – сказал обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский.

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22 комментария
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Подлые американцы внаглую прокатывают вратаря с 90.6% отраженных бросков и вручают Конн Смайт какому-то бегунку с лучшей результативностью за последние 35 лет? Вот уж действительно - нет предела человеческой мерзости.
+34
-1
+33
1.Какой Бобровский?Сергей перед финалом не входил даже в тройку лучших вратарей этого плей-офф(Шестеркин,Свэймен и Оттинджер по всем показателям были лучше),а в финале имеет процент отраженных бросков ниже 90%.
2.Какие Ткачак или Барков?Ткачак набрал на 20 очков меньше чем Макдэвид,а в финале за 5 игр 3 очка,при показателе полезности -2,Барков на 21 очко меньше чем Макдэвид,в финале за 5 игр 4 очка,при показателе полезности-0,при том,что со своей главной задачей сдержать Макдэвида-он не справляется.
3.С другой стороны,мы имеем один из самых выдающихся перфомансов в истории Кубка Стэнли.42 очка-только Величайший Уэйн и Супермарио набирали больше.Побитие вечного рекорда по передачам самого Гретцки.В финале за 5 игр 11 очков при показателе полезности +4.Первый игрок в истории,который набрал в финале 4 очка в двух подряд матчах.При том,что только Уэйн набирал в двух матчах финала по 4 очка,но не подряд.А самое главное как он фактически в одиночку за уши вытягивает команду с 0-3,будучи и в первых играх лучшим.При этом делает это с неочевидными "робинами",типа Брауна,Янмарка и Скиннера.Хотя остальные лидеры проваливают финал-Хайман запоровший уйму моментов,которые ему Коннор создавал,Нюджент-Хопкинс промахивающийся по пустым воротам,а особенно Драйзайтль,который демонстрирует игру,неподобающую для финала и такого мастера.Если Макдэвид не получит Конн Смайт,вне зависимости от исхода серии-то это,как раз,и будет политикой.Более очевидного Конн Смайта давно не было-Макдэвид гениальный игрок,настоящий лидер и капитан.Отрицать это могут только люди,не любящие хоккей или псевдопатриоты,типа Каменского.
P.S.
Как же жалко выглядят на пенсии многие наши бывшие хоккейные звезды,готовые за крохи с барского стола нести любой "патриотический" вздор.
+26
0
+26
Это возрастное или чиновничье?
+26
-1
+25
Макдэвид уже точно очевидно, что должен брать коня, как бы не закончился финал, такой перфоманс должен быть увековечен. А этот бред про каких-то "политиков", ну что сказать тут: с ума сходить на старости лет - это норма для стариков.
+15
0
+15
В это переломное историческое время когда силы Света уничтожают черную орду национализма, господин Каменский проявил себя как пещерный националист. Озвучивает свои хотелки что приз надо отдать игроку правильной национальности, который за два последних матча вынул из своих ворот 9 шайб. Не стыдно Каменскому?
+11
0
+11
Во-первых, пес с ним, с конем, главное чашка. А во-вторых, при всех симпатиях к Бобу, Мак заслуживает коня, и политика здесь только в головах таких как Кожевников.
+9
0
+9
Не отдать Конн Смайт игроку, который в пяти очках от рекорда Гретцки, будет просто преступлением.
+6
0
+6
Да все уже тут очевидно, что Макдевид должен забирать приз.
+6
0
+6
Бредятина
+5
0
+5
Ответ Александр Балабанов
MVP финала это в НБА. Тут за весь плей-офф
Так за весь плей-офф тем более не Бобровский.
+4
0
+4
"Пурга" какая-то про "продать".
+3
0
+3
Макдэвид самый ценный игрок ПО независимо от результата. Очевидно, что и без Бобровского, и без Баркова у Флориды оставались бы шансы если не победу в КС, то уж на финал то всяко. Без Макдэвида у Эдмонтона не было бы даже финала конференции. Добавить к этому очевидному факту статистику Коннора, а также то, что его игра главное из-за чего проявились какие-то контуры камбэка, ответ от МВП налицо.
+3
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+3
Молодец, Тузик! Получай косточку от барина.
+3
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+3
Хоккейные политики)))
+2
0
+2
Ответ Турбомарсоход
Закрой Флорида серию в четвертом матче может быть и стал бы MVP финала. На данный момент шансы получил эту награду у Бобса не очень большие. Слишком много пропустил.
MVP финала это в НБА. Тут за весь плей-офф
+2
0
+2
Привыкли везде политику искать...
Представим, что Боб - это канадский или американский вратарь. Заслуживает он Конн Смайт?
Боб, при всем уважении, пока не тянет на Конн Смайт - он его получит только если будет на голове стоять в 6м и 7м (если понадобится) матчах и Флорида возьмет Кубок
+2
0
+2
Два матча назад идея выдать Конн Смайт Макдэвиду была маргинальной.

Сейчас это уже мейнстрим, особенно учитывая, что у Флориды нет однозначного кандидата и голоса могут поделиться даже у местных журналистов.
+4
-3
+1
Хахаха)
Только из-за политики. Все верно)
+1
-1
0
Закрой Флорида серию в четвертом матче может быть и стал бы MVP финала. На данный момент шансы получил эту награду у Бобса не очень большие. Слишком много пропустил.
+2
-2
0
какая флорида ? нельзя давать приз игроку команды которую сломали 8:1...
+3
-3
0
Ответ nnp165
Макдэвид самый ценный игрок ПО независимо от результата. Очевидно, что и без Бобровского, и без Баркова у Флориды оставались бы шансы если не победу в КС, то уж на финал то всяко. Без Макдэвида у Эдмонтона не было бы даже финала конференции. Добавить к этому очевидному факту статистику Коннора, а также то, что его игра главное из-за чего проявились какие-то контуры камбэка, ответ от МВП налицо.
Без Макдэвида у Эдмонтона не было бы даже плей-офф, скорее всего
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