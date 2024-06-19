Каменский о Бобровском: «Будет основным претендентом на «Конн Смайт», если «Флорида» победит. Но американские хоккейные политики могут отдать приз Макдэвиду»

Валерий Каменский оценил игру Сергея Бобровского в текущем сезоне НХЛ.

В пятом матче финала Кубка Стэнли « » уступила « » (3:5). Клуб из Санрайса ведет в серии со счетом 3-2.

– проводит лучший сезон в карьере?

– Он показывает отличный уровень. Думаю, он будет основным претендентом на «Конн Смайт Трофи», если «Флорида» победит.

– Кто может составить конкуренцию Сергею?

– Могут дать чисто политически. Ткачук и Барков тоже выглядят неплохо.

– Вы думаете, что политика может повлиять на результаты голосования?

– Я имею в виду американских хоккейных политиков. Звание лучшего могут дать определенному игроку, чтобы потом его продать, – сказал обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский.