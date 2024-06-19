Назаров о втором поражении «Флориды»: «Бобровский не волшебник, один он финал не вытащит. Тем интереснее для болельщиков, которым предстоит еще одна бессонная ночь»
Андрей Назаров поделился впечатлениями от 5-го матча финала Кубка Стэнли.
«Эдмонтон» обыграл «Флориду» со счетом 5:3 и сократил отставание в серии до одной победы (2-3).
«В финале Кубка Стэнли возросла интрига, вся борьба между «Флоридой» и «Эдмонтоном» впереди. Тем интереснее для болельщиков, которым предстоит провести еще как минимум одну бессонную ночь.
Бобровский, не сомневаюсь, себя еще проявит. Но Сергей не волшебник, один он финал не вытащит, хоть хороший вратарь – это половина команды. Пусть победит сильнейший, за это все мы и любим хоккей», – сказал экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.
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