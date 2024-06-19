Назаров о втором поражении «Флориды»: «Бобровский не волшебник, один он финал не вытащит. Тем интереснее для болельщиков, которым предстоит еще одна бессонная ночь»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Сергей Бобровский НХЛ Андрей Назаров Чемпионат.com Хоккей

Андрей Назаров поделился впечатлениями от 5-го матча финала Кубка Стэнли.

«Эдмонтон» обыграл «Флориду» со счетом 5:3 и сократил отставание в серии до одной победы (2-3). 

«В финале Кубка Стэнли возросла интрига, вся борьба между «Флоридой» и «Эдмонтоном» впереди. Тем интереснее для болельщиков, которым предстоит провести еще как минимум одну бессонную ночь.

Бобровский, не сомневаюсь, себя еще проявит. Но Сергей не волшебник, один он финал не вытащит, хоть хороший вратарь – это половина команды. Пусть победит сильнейший, за это все мы и любим хоккей», – сказал экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.

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7 комментариев
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Волшебник в финале только Макдэвид. Он вполне может вытащить финал для своей команды
+18
-2
+16
Как же штормит этих икспертоф, то коннсмайты заранее обмывают, то уже «не волшебник». Как же жалко то все выглядит
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-2
+13
типичные клоуны. когда команда побеждала, Бобровский у них был главной звездой и тащил в одного. когда перестала побеждать, стали говорить, что он не волшебник и не сможет вытащить в одиночку. патриотизм головного мозга у всех этих назаровых и кожевниковых. и примазывание к чужому успеху.
+11
-3
+8
Ответ берде
Как же штормит этих икспертоф, то коннсмайты заранее обмывают, то уже «не волшебник». Как же жалко то все выглядит
То пусть победит сильнейший.
+1
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+1
В Альберте кошек просто уничтожат... 7 матч точно будет
+2
-2
0
Он в принципе стабильный вратарь, который точно не сделает хуже. Но уж, как его на Коне Смайт продвигалив спортсру точно не претендует. Его сила в стабильности. Вообще, это сила любого вратаря. Лучше стабильно пропускать, чем нестабильно тащить. Поэтому он настолько высокооплачиваемый и котируемый в лиге. Например, ещё такой же есть Хэлли из Виннипега. Тоже самое по сути.
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Ещё одна? Кожевников что-то знает ?
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