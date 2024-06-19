Назаров о втором поражении «Флориды»: «Бобровский не волшебник, один он финал не вытащит. Тем интереснее для болельщиков, которым предстоит еще одна бессонная ночь»

Андрей Назаров поделился впечатлениями от 5-го матча финала Кубка Стэнли.

«Эдмонтон» обыграл «Флориду» со счетом 5:3 и сократил отставание в серии до одной победы (2-3).

«В финале Кубка Стэнли возросла интрига, вся борьба между «Флоридой» и « » впереди. Тем интереснее для болельщиков, которым предстоит провести еще как минимум одну бессонную ночь.

, не сомневаюсь, себя еще проявит. Но Сергей не волшебник, один он финал не вытащит, хоть хороший вратарь – это половина команды. Пусть победит сильнейший, за это все мы и любим хоккей», – сказал экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.

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