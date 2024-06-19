Федор Канарейкин: «У Бобровского нет явного спада, но нельзя всю серию играть на таком запредельном уровне, как в первых матчах. У него куча опыта, порядок с психологией и талантище»

Федор Канарейкин прокомментировал второе поражение «Флориды» в финале Кубка Стэнли.

Клуб из Санрайса уступил « » (3:5) в пятом матче и ведет в серии со счетом 3-2.

«Безусловно, перелом в серии происходит. Два выигранных матча дают большой импульс «Эдмонтону». Что касается сценария шестой игры, думаю, что « » подсоберется, потому что это очень важный матч в психологическом плане. Все сейчас на стороне «Эдмонтона», но хоккеисты «Флориды» должны показать в этой игре максимум того, что они имеют сегодня.

У Сергея Бобровского все должно быть нормально. У него нет явного спада, но нельзя все игры финальной серии отыграть на таком запредельном уровне, на котором он играл в первых матчах, когда в одно лицо подтаскивал команду. У него куча опыта, порядок с психологией и большой талантище.

Здесь должна быть работа коллектива и мобильность. Каждый матч начинается с чистого листа, как новая страница. Там каждая шайба на счету, и все может развернуться в любую сторону в любой момент», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.