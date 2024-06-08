Андрей Назаров: «Путин подчеркнул, что Россия доказала высокий уровень готовности к технологическим преобразованиям. Победа будет за нами»
Андрей Назаров высказался относительно уровня российского хоккея.
«Прошлый сезон КХЛ, на мой взгляд, получился удачным. Мы увидели много реформ, много нововведений в лиге.
Нужно продолжать в том же духе, работы еще хватает. Например, еще большее внимание надо уделять детско-юношескому спорту.
Мы видим, что появилось много новых арен, что тоже не может не радовать. Главное, чтобы не было проблем с логистикой.
Например, очень важно, чтобы рядом находилось метро. По крайней мере в тех городах, где оно есть. Была развита транспортная инфраструктура.
Все это важные факторы для развития лиги и всего российского хоккея.
В рамках ПМЭФ президент России Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что наша страна доказала высокий уровень готовности и восприимчивости к технологическим преобразованиям. Отмечу грамотное модерирование со стороны политолога Сергея Караганова.
Не сомневаюсь, что российский хоккей тоже находится на высоком уровне даже в столь непростой мировой обстановке.
Победа обязательно будет за нами», – сказал бывший главный тренер клубов КХЛ Андрей Назаров.
Главное, чтобы не получилось как в одном известном мультике, где на корме корабля от названия "Победа" отвалились первые 2 буквы
" По новым данным разведки
Мы воевали сами с собой "....