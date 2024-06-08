Андрей Назаров: «Путин подчеркнул, что Россия доказала высокий уровень готовности к технологическим преобразованиям. Победа будет за нами»

Теги Андрей Назаров Владимир Путин КХЛ Политика Чемпионат.com Хоккей

Андрей Назаров высказался относительно уровня российского хоккея.

«Прошлый сезон КХЛ, на мой взгляд, получился удачным. Мы увидели много реформ, много нововведений в лиге.

Нужно продолжать в том же духе, работы еще хватает. Например, еще большее внимание надо уделять детско-юношескому спорту.

Мы видим, что появилось много новых арен, что тоже не может не радовать. Главное, чтобы не было проблем с логистикой.

Например, очень важно, чтобы рядом находилось метро. По крайней мере в тех городах, где оно есть. Была развита транспортная инфраструктура.

Все это важные факторы для развития лиги и всего российского хоккея.

В рамках ПМЭФ президент России Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что наша страна доказала высокий уровень готовности и восприимчивости к технологическим преобразованиям. Отмечу грамотное модерирование со стороны политолога Сергея Караганова.

Не сомневаюсь, что российский хоккей тоже находится на высоком уровне даже в столь непростой мировой обстановке.

Победа обязательно будет за нами», – сказал бывший главный тренер клубов КХЛ Андрей Назаров.

12 комментариев
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Готовность к технологическим преобразованиям - это когда даже шильдик с названием для автомобиля Москвич делается в Китае?
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Трижды громогласное Ура!
Главное, чтобы не получилось как в одном известном мультике, где на корме корабля от названия "Победа" отвалились первые 2 буквы
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За три дня или чуть подольше займёт ваша победа всех и вся???))
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там победа тут победа.куда девать будем эти победы. сколько ещё ждёт нас новых побед.а можно просто жить и работать. без побед
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Разве мы с кем-то воюем?
" По новым данным разведки
Мы воевали сами с собой "....
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ополиз хочет контракта в КХЛ
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Канеш, если гонять в хокк с Боливией, то победа точно будет за какими-то "вами". Лично я вижу только пиар Ночной Лиги партийных пенсионеров и ее главного невысокого апологета, а не новости про реал.развитие детско-юношеского спорта в РФ.
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Технологически-суверенитетная стратегия так понимаю в приоритет пошла????
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очень хочется в кхл...))))))
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Справедливее распустить убыточный проект КХЛ и на эти средства отремонтировать в стране больницы.
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Город краснодар - по темпами застройки 1 место в РФ, жк Самолёт где-то было крупнейшая застройка в РФ и вот в нашем чюдо городе решают выкопать подземный переход, обещали за 4 месяца по по моему, в итоге пошёл 2 год, парализовало въезд в город и дорогу с Западного обхода (как раз где Самолёт и ещё тьма ЖК), на первого подрядчика завели уголовное дело...и это несчастный переход!!!! А в переди нас ждёт прокладка почти 10 км трамвайного пути прям по середине одной из самой загруженной дороги в городн, где пробок нет только ночью. Наверное по логике этого персонажа забыли самое главное - строительство спортивного объекта, что сразу гарантирует высокий темп строительства
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