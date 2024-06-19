Ротенберг о попадании в топ тренеров по проценту побед в КХЛ: «Цифры врать не будут. Мы учим, что такое победный дух, передаем наши традиции. Все самое главное ждет нас впереди»

Роман Ротенберг прокомментировал попадание в рейтинг самых побеждающих тренеров.

Главный тренер СКА выложил таблицу, в которой представлен топ-20 тренеров по проценту побед в . Ротенберг занимает вторую строчку по показателю побед в регулярном чемпионате (69%), уступая Вячеславу Быкову (69,5%).

«В КХЛ очень много классных тренеров, много лет работавших и продолжающих работу с клубами и в системе сборных команд России.

Для меня большая честь оказаться в компании таких великолепных специалистов, как двукратный чемпион мира , с которым мы выиграли Кубок Гагарина для Санкт-Петербурга в 2015-м, , с которым мы работали в сборной России, завоевывали медали, в том числе олимпийское золото Пхенчхана, , победитель МЧМ-2011, который продолжает работу в системе , и конечно же Зинэтула Билялетдинов и Дмитрий Квартальнов.

Цифры врать не будут: мы год за годом проводим серьезную работу по комплектованию, подготовке команды, учим, что такое победный дух, передаем наши традиции. Все самое главное ждет нас впереди, шаг за шагом движемся к своим целям.

При этом в СКА мы стремимся быть в лидерах по всем показателям, так что задача – в следующем году выйти на первое место. Общими усилиями, командной работой мы сможем этого добиться! Вместе все возможно!!!» – написал Ротенберг.

Изображение: телеграм-канал «Хоккейная статистика»