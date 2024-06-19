Ротенберг о попадании в топ тренеров по проценту побед в КХЛ: «Цифры врать не будут. Мы учим, что такое победный дух, передаем наши традиции. Все самое главное ждет нас впереди»

Теги СКА Зинэтула Билялетдинов Игорь Никитин Вячеслав Быков Дмитрий Квартальнов Валерий Брагин КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг прокомментировал попадание в рейтинг самых побеждающих тренеров.

Главный тренер СКА выложил таблицу, в которой представлен топ-20 тренеров по проценту побед в КХЛ. Ротенберг занимает вторую строчку по показателю побед в регулярном чемпионате (69%), уступая Вячеславу Быкову (69,5%). 

«В КХЛ очень много классных тренеров, много лет работавших и продолжающих работу с клубами и в системе сборных команд России.

Для меня большая честь оказаться в компании таких великолепных специалистов, как двукратный чемпион мира Вячеслав Быков, с которым мы выиграли Кубок Гагарина для Санкт-Петербурга в 2015-м, Игорь Никитин, с которым мы работали в сборной России, завоевывали медали, в том числе олимпийское золото Пхенчхана, Валерий Брагин, победитель МЧМ-2011, который продолжает работу в системе СКА, и конечно же Зинэтула Билялетдинов и Дмитрий Квартальнов.

Цифры врать не будут: мы год за годом проводим серьезную работу по комплектованию, подготовке команды, учим, что такое победный дух, передаем наши традиции. Все самое главное ждет нас впереди, шаг за шагом движемся к своим целям.

При этом в СКА мы стремимся быть в лидерах по всем показателям, так что задача – в следующем году выйти на первое место. Общими усилиями, командной работой мы сможем этого добиться! Вместе все возможно!!!» – написал Ротенберг.

Изображение: телеграм-канал «Хоккейная статистика»

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23 комментария
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Мажор, стоящий на скамейке самого богатого клуба в стране, всерьёз ставит себя в один ряд с тренерами, всю жизнь отдавшими спорту. Умора)
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0 Кубков Гагарина тоже не дадут соврать
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Давно этого фрика здесь не было.
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Рома топ-800.
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Повезло нам всем, жить во время становления легенды...
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Сам выложил, сам прокомментировал, и скорее всего сам нанял людей для поиска этой статистики
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Страшно представить, что же будет когда он посмотрит еще 800 игр
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Где трофеи, господин Ла-кросс, клюшка-конёк клюшка? Эту таблицу можешь у себя в туалете повесить. И что характерно, Разина в таблице нет, а Кубок у него есть. Рома и здесь облажался.
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Самодур
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Майк Кинен, получается, нервно курит в сторонке.
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Кто-то лизнул и спровоцировал очередной приступ мании величия
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Цифры врать не будут! 3 очка и последнее место в выборе лучшего тренера кхл)
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Ответ werwer
0 Кубков Гагарина тоже не дадут соврать
их и у квартального ноль, и что теперь?
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Уже есть приложение Юмор-Ска Онлайн?
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так рад за Романа, что готов на очередное повышение пенсионного возраста
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Кто-то считает свой процент побед. Ну а кто-то - количество выигранных кубков. Каждому свое.
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Цифры врать не будут, раз "такое" второе в списке тренеров, то понимаешь во что "это" превратило наш хоккей.тьфу.
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Как же такого светилу тренерского ремесла не зовут в нхл поднимать канадские франшизы, макдэвид и бедард должны на коленях приползти и просить гения их тренировать, чивоуштам
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К сожалению, в компании таких великолепных специалистов он только по никому не нужным цифрам, а не по титулам.
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Ждеееееем!!!
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Выше Ромы только горы
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Существует три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика :)
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Надо чуть-чуть исправить цифры, чтобы они лучше отражали действительность! Семь на восемь, четыре на девять! И тогда всё будет красиво!
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