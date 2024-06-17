Морозов продлит контракт со «Спартаком» на 2 года (Артур Хайруллин)
Иван Морозов продлит контракт со «Спартаком» на 2 сезона.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
«Нападающий Иван Морозов остается в «Спартаке» еще на два года», – написал Хайруллин.
В регулярном чемпионате-2023/24 Иван Морозов провел 37 матчей и набрал 38 (11+27) очков.
В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ нападающий отметился 8 (3+5) баллами в 11 играх за «Спартак».
Первое звено - Морозов
Второе звено - Ружичка
Третье звено - Локтионов
Четвертое звено - Галимов/Рубцов.
И Морозов как раз подписался в звено к Порядину и Голдобину и тренерскому штабу Жамнов-Ковалев. Так что никаких обменов Морозова не будет.