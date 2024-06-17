Морозов продлит контракт со «Спартаком» на 2 года (Артур Хайруллин)

Иван Морозов продлит контракт со «Спартаком» на 2 сезона.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«Нападающий Иван Морозов остается в «Спартаке» еще на два года», – написал Хайруллин.

В регулярном чемпионате-2023/24 Иван Морозов провел 37 матчей и набрал 38 (11+27) очков.

В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ нападающий отметился 8 (3+5) баллами в 11 играх за «Спартак».