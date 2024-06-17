Морозов продлит контракт со «Спартаком» на 2 года (Артур Хайруллин)

Теги Спартак КХЛ Иван Морозов Спорт-Экспресс Хоккей

Иван Морозов продлит контракт со «Спартаком» на 2 сезона.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«Нападающий Иван Морозов остается в «Спартаке» еще на два года», – написал Хайруллин.

В регулярном чемпионате-2023/24 Иван Морозов провел 37 матчей и набрал 38 (11+27) очков.

В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ нападающий отметился 8 (3+5) баллами в 11 играх за «Спартак».

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4 комментария
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Ответ srs
У Ромбиков как и ожидалось перебор в центре нападения. А ведь Ак Барс, что при Шипачеве, что без все так же нуждается в центре ведущего звена. Напрашивается продление Айвана Морозова и всесторонне выгодный обмен?
Это какой перебор?!
Первое звено - Морозов
Второе звено - Ружичка
Третье звено - Локтионов
Четвертое звено - Галимов/Рубцов.
И Морозов как раз подписался в звено к Порядину и Голдобину и тренерскому штабу Жамнов-Ковалев. Так что никаких обменов Морозова не будет.
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