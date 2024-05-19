Николай Голдобин: «Всегда хвалю партнеров – Морозова, Порядина. Ваня не любит бросать, а Паша – микс из голов и передач»

Николай Голдобин поделился мнением о партнерах по звену в «Спартаке».

28-летний форвард провел 78 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф за «Спартак», в которых набрал 87 (40+47) очков.

– Какой самый крутой матч «Спартака» в прошедшем сезоне?

– Само собой, с «Динамо» 8:7 в овертайме. Еще клево сыграли со СКА, когда за секунду до конца третьего периода забросили победную шайбу.

– Какой самый эффектный пас запомнился в сезоне?

– Всегда хвалю своих партнеров: Ваня Морозов, Паша Порядин. Ваня больше распасовщик, он не любит бросать, а Паша – микс из голов и передач.

А самый крутой пас – лежа в его [Порядина] исполнении в игре против «Торпедо». Жаль, ему передачу не засчитали, потому что мы с Локтионовым перепаснулись, но он заблокировал шайбу и отдал.

Это точно самый крутой пас, – сказал нападающий «Спартака» Николай Голдобин.