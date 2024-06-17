Потапов о Заварухине в «Тракторе»: «Он оказался не в совсем простой ситуации. Как только хоккеисты посчитают доброту за слабость – начинаются не очень хорошие моменты»

Теги Трактор Алексей Заварухин КХЛ Алексей Потапов Хоккей

Алексей Потапов высказался касательно атмосферы в «Тракторе».

– В минувшем сезоне вы говорили, что власть в «Тракторе» прибрали к рукам хоккеисты...

– Еще когда я играл в «Тракторе», это зарождалось, а уже стало явным с приходом Алексея Заварухина. Он оказался не в совсем простой ситуации. Сам по себе Заварухин добрый тренер и очень хотел наладить контакт с хоккеистами.

Такова реальность, что только хоккеисты почувствуют слабину в тренере и посчитают доброту за слабость – и сразу же начинается панибратство и не очень хорошие моменты.

– Можно было ожидать, что такая ситуация была бы в команде и в новом сезоне, если бы Заварухин остался?

– Трудно сказать, что было бы. Отдаю должное тренеру Заварухину – он сумел пройти в плей-офф достойных соперников и вернул болельщиков на трибуны. Челябинск погудел, погремел на полную катушку.

– Вы рассказывали историю о том, что хоккеист одного из клубов составил письмо с целью уволить генменеджера. Многие решили, что речь идет о «Тракторе».

– Я не писал, что это про «Трактор». Было без фамилий и без имен. Кто о чем подумал, но на некоторых шапка сгорела. Кто что захотел, тот и понял.

– Эта ситуация как-то разрешилась?

– Наверное, эта публикация стала камнем преткновения в ситуации. Так как это вскрылось, все сошло на нет, – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов.

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2 комментария
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Коротко: Обосравшийся хоккеист ПОТАПОВ - о вполне успешном тренера Алексее ЗАВАРУХИНЕ. Оплаченное интервью.
А что не так он сказал? Заварухин абсолютно никакую мысль не привнес в Трактор, в регулярке 6 из 7 поражений в конце чемпионата, отлёт от Локо 0-4 без каких-то тренерских вариаций заменить что-то в игре. Да, красивые ролики про фильм Брат, Заварухин в раздевалке добрую улыбочку делает, но все это эмоции. Где рисунок игры? Что он мог дать на новый сезон кроме того, чтобы быть своим и отдавать пятюни на скамейке?
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