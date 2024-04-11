Потапов рассказал, что хоккеист выбывшего из плей-офф клуба в ответ на недовольство его зарплатой составил письмо с целью уволить генменеджера. Другие игроки отказались подписывать

Алексей Потапов рассказал, что игрок составил письмо с задачей уволить генменеджера.

«Сказка про девяностые.

В одном клубе, который недавно вылетел из розыгрыша плей-офф, пошли разговоры о том, что руководство не устраивает соотношение цены/качества самого высокооплачиваемого игрока в клубе.

Игрок, в свою очередь, решил составить письмо о том, чтобы генеральный менеджер покинул свой пост, и просил хоккеистов поставить свои подписи.

Такую сказку я слышал в нулевых годах, но, видимо, схема рабочая.

Отдам должное игрокам, которые имеют собственное мнение и от подписи отказались», – написал бывший нападающий клубов КХЛ Алексей Потапов, выступавший за « », « », « », « » и « ».