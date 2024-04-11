Потапов рассказал, что хоккеист выбывшего из плей-офф клуба в ответ на недовольство его зарплатой составил письмо с целью уволить генменеджера. Другие игроки отказались подписывать

Теги Ак Барс Авангард Трактор Торпедо КХЛ Алексей Потапов Динамо Хоккей

Алексей Потапов рассказал, что игрок составил письмо с задачей уволить генменеджера.

«Сказка про девяностые.

В одном клубе, который недавно вылетел из розыгрыша плей-офф, пошли разговоры о том, что руководство не устраивает соотношение цены/качества самого высокооплачиваемого игрока в клубе.

Игрок, в свою очередь, решил составить письмо о том, чтобы генеральный менеджер покинул свой пост, и просил хоккеистов поставить свои подписи.

Такую сказку я слышал в нулевых годах, но, видимо, схема рабочая.

Отдам должное игрокам, которые имеют собственное мнение и от подписи отказались», – написал бывший нападающий клубов КХЛ Алексей Потапов, выступавший за «Торпедо», «Ак Барс», «Трактор», «Авангард» и «Динамо».

9 комментариев
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может это Бурдасов?
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А в Тракторе кто самый дорогой, Бурдасов?
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Бурдасова очень легко тут вычислить)
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Это Бурдасов. 100%.
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Ответ Ебздрогыч
Радулов?
или Бурдасов
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Радулов?
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это в Ак Барcе!
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А Шуми Бабаев похоже не дремлет.. толково придумано..
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Ответ Ксения Гусева
это в Ак Барcе!
Ак Барс разве недавно вылетел?
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