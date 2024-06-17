Кожевников обвинил КХЛ в пассивности: «Лига билась только за пятерку легионеров. По остальным проблемам – судейству, хамству в прессе – почему-то молчок»

Теги Трактор Спартак судьи Алексей Морозов Алексей Заварухин Шуми Бабаев КХЛ Бенуа Гру Александр Кожевников лимит на легионеров Хоккей

Александр Кожевников обвинил КХЛ в пассивности.

– Мне было неприятно, когда в прессе прочитал выпады одного из агентов в адрес одного из менеджеров. Не потому, что я – красно-белый, и были задеты интересы «Спартака». А потому, что хамства в нашем хоккее быть не должно – ни в игре, ни в прессе.

– Претензии – к агенту?

– Прежде всего у меня претензии к тем, кто пишет правила и следит за их исполнением. Год назад были точно такие же выступления – в адрес, если не ошибаюсь, капитана «Авангарда» Шарипзянова. И ноль внимания со стороны КХЛ.

Честно скажу, позиция лиги мне не понятна. На моей памяти в этом сезоне она билась только за пятерку легионеров. По остальным проблемам – например, судейство, хамство в прессе – почему-то молчок.

Даже когда Челябинск во имя Гру убрал тренера Заварухина, которого в КХЛ так раскручивали, никто не проснулся. Так нужно ли удивляться, что этой слабостью КХЛ пользуются самые ушлые люди? – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

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4 комментария
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Судейству потому что СКА наплакал?
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невменяемый дед какой-то. при чём здесь « Челябинск во имя Гру убрал тренера Заварухина». хотя чего я удивляюсь...
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Хочешь наказать за хамство конкретного человека иди в суд, причём здесь КХЛ. А судейство только системному не нравилось в основном когда решения были не в пользу СКА.
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налейте уже старику рюмаху борзянки, пусть тяпнет и спать идет..
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