Кожевников обвинил КХЛ в пассивности: «Лига билась только за пятерку легионеров. По остальным проблемам – судейству, хамству в прессе – почему-то молчок»

Александр Кожевников обвинил КХЛ в пассивности.

– Мне было неприятно, когда в прессе прочитал выпады одного из агентов в адрес одного из менеджеров. Не потому, что я – красно-белый, и были задеты интересы « ». А потому, что хамства в нашем хоккее быть не должно – ни в игре, ни в прессе.

– Претензии – к агенту?

– Прежде всего у меня претензии к тем, кто пишет правила и следит за их исполнением. Год назад были точно такие же выступления – в адрес, если не ошибаюсь, капитана «Авангарда» Шарипзянова. И ноль внимания со стороны КХЛ.

Честно скажу, позиция лиги мне не понятна. На моей памяти в этом сезоне она билась только за пятерку легионеров. По остальным проблемам – например, судейство, хамство в прессе – почему-то молчок.

Даже когда Челябинск во имя Гру убрал тренера Заварухина, которого в КХЛ так раскручивали, никто не проснулся. Так нужно ли удивляться, что этой слабостью пользуются самые ушлые люди? – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Бабаев о «Спартаке»: «Человек с лоснящейся мордой, от жира свисали щеки, улыбался: «Авангард» хочет взять Заседу, посмотрим, как получится». Показывают, что у них яйца больше, чем у остальных»