Гру о результате «Трактора» при Заварухине: «На меня нет давления. Собираемся работать поступательно: заложим систему. Немаловажно привить команде уникальный стиль»

Теги Трактор Алексей Заварухин КХЛ Бенуа Гру Спорт-Экспресс Хоккей

Бенуа Гру не чувствует давление из-за работы Алексея Заварухина в «Тракторе».

Клуб подписал контракт с канадским тренером Бенуа Гру и не стал предлагать новое соглашение Алексею Заварухину, с которым команда дошла до полуфинала Кубка Гагарина.

– Вашего предшественника убрали после того, как он во многом сенсационно прошел два раунда плей-офф. Чего больше добавляет этот факт: давления или интереса?

– Не скажу, что это добавляет давления или вызывает какой-то стресс, потому что меня не было в той команде.

На меня нет никакого давления в этом плане.

Когда я приеду в Челябинск, мы начнем строить команду в тренинг-кэмпе – и будем делать это так, чтобы она пришла к успеху.

Собираемся работать поступательно: заложим систему, выстроим отношения, найдем химию в сочетаниях.

Затем тренеры, как учителя, будут смотреть, что необходимо поправить. Немаловажным будет создать и привить команде ее уникальный стиль.

Надеюсь, игроки будут видеть его. С самого первого дня сборов это уже будет хоккей и команда Бена Гру, – сказал главный тренер «Трактора» Бенуа Гру.

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