Агент Алексея Заварухина о штабе «Автомобилиста»: «Нечего комментировать. Сейчас мы на паузе, пока решения принимаем»
Агент Алексея Заварухина высказался о поиске вариантов для продолжения карьеры.
Челябинский клуб принял решение назначить Бенуа Гру главным тренером вместо Алексея Заварухина, с которым команда дошла до полуфинала Кубка Гагарина в прошлом сезоне.
Заварухину было предложено возглавить фарм-клуб уральцев в ВХЛ, но специалист отказался.
– Сейчас мы на паузе. Посмотрим, пока решения принимаем.
– Появлялась информация, что ему предлагали место в тренерском штабе «Автомобилиста».
– Это даже нечего комментировать.
– Это была неправда?
– Правда или неправда – тут просто комментировать нечего, – сказал агент Шуми Бабаев.
Агент Алексея Заварухина о штабе «Автомобилиста»: «Хороший вариант. Изучим предложения в КХЛ»