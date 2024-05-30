Агент Алексея Заварухина о штабе «Автомобилиста»: «Нечего комментировать. Сейчас мы на паузе, пока решения принимаем»

Теги Трактор Автомобилист возможные переходы Алексей Заварухин Шуми Бабаев КХЛ Хоккей

Агент Алексея Заварухина высказался о поиске вариантов для продолжения карьеры.

Челябинский клуб принял решение назначить Бенуа Гру главным тренером вместо Алексея Заварухина, с которым команда дошла до полуфинала Кубка Гагарина в прошлом сезоне.

Заварухину было предложено возглавить фарм-клуб уральцев в ВХЛ, но специалист отказался.

– Сейчас мы на паузе. Посмотрим, пока решения принимаем.

– Появлялась информация, что ему предлагали место в тренерском штабе «Автомобилиста».

– Это даже нечего комментировать.

– Это была неправда?

– Правда или неправда – тут просто комментировать нечего, – сказал агент Шуми Бабаев.

Агент Алексея Заварухина о штабе «Автомобилиста»: «Хороший вариант. Изучим предложения в КХЛ»

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий