Терещенко о замене Бобровского: «Это никак не повлияет на Серегу. Он психологически устойчивый парень, знает, что нужно поправить в игре»

Алексей Терещенко высказался о замене Сергея Бобровского в матче с «Эдмонтоном».

Вратарь «Флориды» пропустил 5 шайб после 16 бросков «Ойлерс» в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли (1:8, 3-1 в серии). Он был заменен на 25-й минуте игры.

«Эта замена никак на Серегу не повлияет. Он психологически устойчивый и взрослый парень.

знает, что нужно делать, что нужно поправить в игре. Все нормально», – сказал трехкратный чемпион мира .

8:1! «Эдмонтон» растоптал «Флориду» и отправил Бобровского в запас