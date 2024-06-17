Терещенко о замене Бобровского: «Это никак не повлияет на Серегу. Он психологически устойчивый парень, знает, что нужно поправить в игре»
Алексей Терещенко высказался о замене Сергея Бобровского в матче с «Эдмонтоном».
Вратарь «Флориды» пропустил 5 шайб после 16 бросков «Ойлерс» в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли (1:8, 3-1 в серии). Он был заменен на 25-й минуте игры.
«Эта замена никак на Серегу не повлияет. Он психологически устойчивый и взрослый парень.
Бобровский знает, что нужно делать, что нужно поправить в игре. Все нормально», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.
8:1! «Эдмонтон» растоптал «Флориду» и отправил Бобровского в запас