Морис о «Флориде» после 1:8: «Перепады настроения в спорте – это просто факт. Задача наших ветеранов – держать эмоции в более-менее узком диапазоне»

Тренер «Флориды» Пол Морис рассказал о настроении команды после 1:8.

«Пантерс» проиграли « » в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли (1:8, 3-1).

«Перепады настроения в профессиональном спорте – это просто факт. Чем дальше команда проходит в плей-офф, тем больше становится эмоций, а колебания могут стать сильнее.

Задача наших ветеранов – не в том, чтобы игнорировать эти эмоции или считать, что их нет. Они должны держать их в более-менее узком диапазоне, чтобы не было качелей», – сказал .