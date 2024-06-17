Морис о «Флориде» после 1:8: «Перепады настроения в спорте – это просто факт. Задача наших ветеранов – держать эмоции в более-менее узком диапазоне»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Пол Морис НХЛ Хоккей

Тренер «Флориды» Пол Морис рассказал о настроении команды после 1:8.

«Пантерс» проиграли «Эдмонтону» в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли (1:8, 3-1). 

«Перепады настроения в профессиональном спорте – это просто факт. Чем дальше команда проходит в плей-офф, тем больше становится эмоций, а колебания могут стать сильнее. 

Задача наших ветеранов – не в том, чтобы игнорировать эти эмоции или считать, что их нет. Они должны держать их в более-менее узком диапазоне, чтобы не было качелей», – сказал Морис

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