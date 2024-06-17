Коннор Браун про 1-3 в финале: «Эдмонтону» комфортно, когда отступать некуда. Мы показали это в начале сезона»

Коннор Браун сказал, что «Эдмонтон» ранее уже мобилизовался в сложной ситуации.

«Ойлерс» уступают «Флориде» в финале Кубка Стэнли (1-3). Пятый матч серии пройдет в Санрайзе 18 июня (по московскому времени игра начнется 19 июня в 03:00).

«Нам комфортно, когда отступать некуда. Мы показали это в начале сезона, когда шли на последних местах в таблице, а потом выдали несколько длинных победных серий (8 и 16 побед подряд – Sports).

Когда мы входим в ритм и начинаем показывать свою игру, то знаем, к чему это может привести. Мы становимся разъяренными», – сказал форвард « ».

«Эдмонтон» – 3-й финалист Кубка Стэнли в истории НХЛ, отстававший на 10+ очков от зоны плей-офф по ходу сезона