Кожевников о Баркове: «Игрока не просто так делают капитаном! Он замечательный сезон проводит»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Дмитрий Куликов Владимир Тарасенко Александр Кожевников Александр Барков Чемпионат.com Хоккей

Александр Кожевников оценил игру Александра Баркова в серии с «Эдмонтоном» (3-1).

«Ойлерс» обыграли «Флориду» (8:1, 1-3) в четвертой игре финальной серии Кубка Стэнли.

– Как оцените игру Александра Баркова?

– Капитан команды. Не просто так же игрока делают капитаном! Он замечательный сезон проводит.

Бывают такие игры, как [вчера]. Сейчас игроки «Флориды» еще заведутся. Два дня у них еще есть, чтобы отдохнуть. Так что посмотрим, что будет в следующем матче.

Но я думаю, что «Флорида» достойна взять кубок. И Тарасенко, и Куликов тоже, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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