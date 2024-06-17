Кожевников о Баркове: «Игрока не просто так делают капитаном! Он замечательный сезон проводит»

Александр Кожевников оценил игру Александра Баркова в серии с «Эдмонтоном» (3-1).

«Ойлерс» обыграли «Флориду» (8:1, 1-3) в четвертой игре финальной серии Кубка Стэнли.

– Как оцените игру ?

– Капитан команды. Не просто так же игрока делают капитаном! Он замечательный сезон проводит.

Бывают такие игры, как [вчера]. Сейчас игроки «Флориды» еще заведутся. Два дня у них еще есть, чтобы отдохнуть. Так что посмотрим, что будет в следующем матче.

Но я думаю, что « » достойна взять кубок. И Тарасенко, и тоже, – сказал двукратный олимпийский чемпион .