Кожевников о Баркове: «Игрока не просто так делают капитаном! Он замечательный сезон проводит»
Александр Кожевников оценил игру Александра Баркова в серии с «Эдмонтоном» (3-1).
«Ойлерс» обыграли «Флориду» (8:1, 1-3) в четвертой игре финальной серии Кубка Стэнли.
– Как оцените игру Александра Баркова?
– Капитан команды. Не просто так же игрока делают капитаном! Он замечательный сезон проводит.
Бывают такие игры, как [вчера]. Сейчас игроки «Флориды» еще заведутся. Два дня у них еще есть, чтобы отдохнуть. Так что посмотрим, что будет в следующем матче.
Но я думаю, что «Флорида» достойна взять кубок. И Тарасенко, и Куликов тоже, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.