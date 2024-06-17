Яруллин вернулся в «Ак Барс». Контракт с защитником подписан на 3 года

Защитник Альберт Яруллин вернулся в «Ак Барс».

Клуб подписал с 31-летним игроком контракт на 3 года – до завершения сезона-2026/27. Предыдущие три сезона он провел в « ».

Защитник является воспитанником казанского хоккея и ранее уже выступал за « ». В 2018 году выиграл Кубок Гагарина вместе с клубом.

В регулярном чемпионате-2023/24 он провел 63 матча за челябинцев и набрал 21 (6+15) очко при показателе полезности «-1».

В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ на его счету 4 (1+3) балла в 14 играх при полезности «+2».