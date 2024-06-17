Яруллин вернулся в «Ак Барс». Контракт с защитником подписан на 3 года

Теги Ак Барс Трактор переходы КХЛ Альберт Яруллин Хоккей

Защитник Альберт Яруллин вернулся в «Ак Барс».

Клуб подписал с 31-летним игроком контракт на 3 года – до завершения сезона-2026/27. Предыдущие три сезона он провел в «Тракторе». 

Защитник является воспитанником казанского хоккея и ранее уже выступал за «Ак Барс». В 2018 году Яруллин выиграл Кубок Гагарина вместе с клубом. 

В регулярном чемпионате-2023/24 он провел 63 матча за челябинцев и набрал 21 (6+15) очко при показателе полезности «-1».

В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ на его счету 4 (1+3) балла в 14 играх при полезности «+2».

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Человек вернулся домой, что было ожидаемо. Все равно, слова благодарности за три сезона в Челябинске.
+12
0
+12
Через год( максимум через два) опять будут выпирать из команды.
+3
0
+3
На третий год контракта будет опять как с Войновым. 😕Ничего нового
+2
0
+2
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Через год( максимум через два) опять будут выпирать из команды.
Он же прошлые контракты с Ак барсом отработал до конца?Нет разве?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий