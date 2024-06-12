«Ак Барс» договорился о контракте с Яруллиным («Бизнес Online»)

«Ак Барс» договорился о заключении контракта с защитником Альбертом Яруллиным.

Об этом сообщает «Бизнес Online».

Ранее появлялась информация о том, что казанский клуб предлагает игроку контракт на 3 года.

Также на Яруллина претендовал «Трактор», за который он провел последние 3 сезона. Челябинский клуб предлагал ему соглашение на 2 года.

Сейчас Альберт Яруллин находится в статусе свободного агента.

Защитник является воспитанником казанского хоккея. Он уже играл за «Ак Барс» с 2011 по 2014 год и с 2015 по 2021-й.

В регулярном чемпионате-2023/24 он провел 63 матча и набрал 21 (6+15) очко при показателе полезности «-1». В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ на его счету 4 (1+3) балла в 14 играх при полезности «+2».