«Ак Барс» и «Трактор» ведут борьбу за Яруллина («Бизнес Online»)

Теги Ак Барс Трактор возможные переходы Иван Савин КХЛ Альберт Яруллин Хоккей

Альберт Яруллин из «Трактора» может перейти в «Ак Барс».

31-летний защитник является воспитанником казанского клуба и провел за него более 300 матчей. Последние 3 сезона он играл за «Трактор».

Сейчас Яруллин находится в статусе свободного агента.

«От «Ак Барса» ему предложен контракт на три года. Зарплата будет не сильно меньше той, которую Яруллин получал в «Тракторе».

У Яруллина есть готовое предложение и от «Трактора». Переговоры с ним ведет лично гендиректор Иван Савин.

В Челябинске готовы предложить Альберту двухлетний контракт, а в финансовом плане соглашение даже чуть выгоднее, чем в Казани», – сообщает «Бизнес Online».

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4 комментария
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Альберт думаю домой поедет, все таки и тренерский штаб знакомый теперь, и ему как мусульманину и татарину комфортнее в родном Татарстане. Смысл в Тракторе оставаться, кроме денег? Не думаю, что Челябинск наш прям уж сильно больше насыпет. Очень жаль, будет не хватать его бросков с синей
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Мда, человек привозит на все деньги, а за него БОРЬБА
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Пока он не женился, на деньги смотрел проще. Никаких 70 милионов, он, конечно же не стоит
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