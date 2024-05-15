«Ак Барс» и «Трактор» ведут борьбу за Яруллина («Бизнес Online»)

Альберт Яруллин из «Трактора» может перейти в «Ак Барс».

31-летний защитник является воспитанником казанского клуба и провел за него более 300 матчей. Последние 3 сезона он играл за «Трактор».

Сейчас Яруллин находится в статусе свободного агента.

«От «Ак Барса» ему предложен контракт на три года. Зарплата будет не сильно меньше той, которую Яруллин получал в «Тракторе».

У Яруллина есть готовое предложение и от «Трактора». Переговоры с ним ведет лично гендиректор Иван Савин.

В Челябинске готовы предложить Альберту двухлетний контракт, а в финансовом плане соглашение даже чуть выгоднее, чем в Казани», – сообщает «Бизнес Online».