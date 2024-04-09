Между Яруллиным и «Ак Барсом» не было переговоров о возвращении. «Трактор» хочет сохранить игрока («Бизнес Online»)

Теги Ак Барс Трактор возможные переходы КХЛ Альберт Яруллин Хоккей

Защитник Альберт Яруллин может продлить контракт с «Трактором».

Как сообщает «Бизнес Online», челябинский клуб заинтересован в сохранении игрока.

Ранее появилась информация о том, что Альберт Яруллин вернется в «Ак Барс». Однако, по данным издания, между защитником и клубом на сегодняшний день не было никаких переговоров о возвращении.

Три последних сезона хоккеист выступал за «Трактор». Срок соглашения Яруллина с клубом истекает 30 апреля.

В регулярном чемпионате-2023/24 он провел 63 матча и набрал 21 (6+15) очко при показателе полезности «-1». В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ на его счету 4 (1+3) балла в 14 играх при полезности «+2».

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3 комментария
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да бородатого можно оставлять ! в по хорошо себя показал. Сошникова с Калининым на выход. тыре тоже нужен новый клуб , ну и рудолда гнать
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Альберта оставить !😎
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Ответ Sergey2517
Альберта оставить !😎
Продать этим зеленым Шабана? Взять денежную компенсацию на подписание хороших игроков вроде Седлака. Вместо рухляди возрастной из нижних звеньев ребят посвежее подвезут в результате обмена? Бадди паспорт оформят?
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