Алексей Потапов: «Моя претензия к тренерам, и не только к Тамбиеву, – надо уважать хоккеистов. Это не рабы и дешевая рабочая сила. После тренировки «Адмирала» 1 января меня прорвало»

Алексей Потапов поделился мнением о работе Леонида Тамбиева в «Адмирале».

В прошлом сезоне клуб из Владивостока не попал в плей-офф КХЛ.

– Вы достаточно часто критикуете главного тренера «Адмирала» Леонида Тамбиева. Что вас не устраивает в нем?

– Моя главная претензия к тренерам, и не только к Тамбиеву, – надо уважать хоккеистов. Это не рабы и дешевая рабочая сила, а люди, отцы, мужья, сыновья. Ни в коем случае нельзя переходить на личности. Я не говорю про стиль игры и не считаю, что у «Адмирала» унылый и нудный хоккей. Если это принесло Тамбиеву успех в первый год, то почему бы и нет?

Я сам долго играл в приблизительно такой же хоккей в Нижнем Новгороде. И поэтому только за, если это дает результат, но должно быть уважение к личностям. Тренировка «Адмирала» 1 января – это просто подвело черту и меня прорвало. Думаю, это не совсем правильно. Надо уважать игроков, – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина.