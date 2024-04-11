Леонид Тамбиев: «Два-три таких нападающих, как Бучельников, – и я бы тоже, может, от легионеров отказался. «Адмиралу» сложно конкурировать на рынке. Многие хотят в Центральную часть России»

Леонид Тамбиев оценил возможность увеличения лимита на легионеров в КХЛ.

– Всего лишь один иностранец у «Локомотива» – словак Мартин Гернат. «Металлург» – два легионера: американец Люк Джонсон и швед Робин Пресс. То есть три иностранца даже не нужны?

– Можно много рассуждать, но в руках у Игоря Никитина и Андрея Разина есть очень перспективные молодые россияне. Они очень высокого уровня. «Локомотив» вообще обладает набором доморощенных хоккеистов – патриотов клуба, которые всю жизнь играют в Ярославле. Их там вырастили, у них шикарная мощная школа.

Мы говорим о топовых клубах, где все выстроено. Там сами готовят игроков. Магнитогорск – там раскрылся Юров, тот же Гребенкин выстрелил еще в Хабаровске. Еще в прошлом году по нему все было понятно.

Я жаловаться не привык. Но будь у меня хотя бы два таких Бучельниковых, у «Адмирала» тоже была бы мощная атака. Что тут говорить? Два-три таких нападающих – и я бы тоже, может, от легионеров отказался.

Но где мне их взять, чтобы они делали результат, воплощали мысли тренера на льду? У нас «Тайфун» в МХЛ пока аутсайдер, набрал лишь 21 очко за сезон. Ну кого я там могу взять? Мы же о серьезных вещах говорим.

Поэтому думаем, как заполнять вакансии. Будет пять легионеров – посмотрим по ситуации. Надо – заполним все пять. Если появятся хорошие российские хоккеисты, то может, так много иностранцев не возьмем.

«Адмиралу» очень сложно конкурировать на рынке с другими командами. Многие игроки хотят ехать в Центральную часть России. А брать лишь бы кого я не хочу.

Поэтому к селекции мы относимся скрупулезно, стараясь не наступить на те же грабли, как в этом сезоне.

Теперь хотим брать тех, кто нужен, и чтобы наверняка. Мы хотим поднять уровень «Адмирала», чтобы во Владивосток сами хотели ехать и здесь играть, – сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.