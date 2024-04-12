Леонид Тамбиев: «Адмирал» хочет кого-то уровня Серебрякова. Все хорошие российские вратари уже разобраны. Может, поищем импортного»

Главный тренер «Адмирала» рассказал о поисках нового вратаря среди легионеров.

– Если у «Адмирала» будет не три, а пять легионеров – как изменится команда?

– Игра слабее не станет, это понятно. И мы постараемся грамотно заполнить все вакансии. Усилим необходимые нам позиции. Наша ситуация по иностранцам – на контракте есть чех .

Квалификационное предложение мы сделали канадцу . А если пять легионеров, то у нас есть три‑четыре вакансии, появляется свобода для маневров. Может, на рынке поищем импортного вратаря. Главное, чтобы это официально приняли.

Для «Адмирала» это важно. Нам сложно заполнять качественно вакансии хорошими российскими игроками. Мы постараемся, чтобы новые легионеры однозначно усилили команду и стали лидерами.

Подняли уровень тренировочного процесса, что важно для нашей молодежи – пусть ребята за ними тянутся. Самое главное, чтобы иностранцы приносили результат команде.

– То есть вратаря будете искать?

– У нас пока вообще нет первой тройки. Нам нужен центрфорвард первого звена. Все хорошие российские вратари уже разобраны. Мы хотим найти кого‑то уровня . Да, это сложно, но может, на рынке легионеров будет такой вратарь?

От этого амплуа очень многое зависит. Вы видите, « » с Заком Фукале и без него – две разные команды. И без разницы, какого уровня команда. Этот плей‑офф еще раз доказал по многим командам: кто сейчас играет за – у них очень сильные голкиперы, – сказал главный тренер «Адмирала».