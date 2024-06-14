Кожевников о Бобровском: «Даже в сборной России его недооценивали, особенно на Олимпиаде. Сергей всегда был великим вратарем»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Дмитрий Куликов Владимир Тарасенко Александр Кожевников Р-Спорт Хоккей

Александр Кожевников высказался относительно игры Сергея Бобровского.

«Флорида» ведет 3-0 в финальной серии Кубка Стэнли против «Эдмонтона».

«Я думаю, что борьба за Кубок Стэнли практически закончена. Один-то матч из четырех возможных «Флорида» выиграет.

Все, конечно, бывает, но в этой команде ведь играет Сергей Бобровский. И играет просто замечательно, я посмотрел третий матч, он просто красавец.

Его вклад в победы команды в финальной серии составляет не 50, не 60, а уже все 80 процентов. Он обеспечивает успехи «Флориды».

У «Эдмонтона» есть очень хорошие хоккеисты и почти вся игра шла в одной зоне. Макдэвид творил чудеса, но Бобровский ведь почти все вытащил, он отражал броски и с двух метров, и с пяти сантиметров. Чутье у него, конечно, просто сумасшедшее.

Сергей всегда был великим вратарем. Это у нас даже в сборной России его недооценивали, особенно на Олимпиаде.

За «Флориду» играют и Владимир Тарасенко, который тоже вносит свою лепту в победы, как и Дмитрий Куликов.

Будем радоваться за наших ребят и надеюсь, что они выиграют финальную серию», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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