Сэм Беннетт: «Лидерские качества Тарасенко важны для «Флориды». Каждый в нашей раздевалке равняется на Владимира, он – важная часть команды»

Теги Флорида Кубок Стэнли НХЛ Владимир Тарасенко Сэм Беннетт Хоккей

Сэм Беннетт заявил о положительном влиянии Владимира Тарасенко на «Флориду».

Российский нападающий набрал 8 (4+4) очков в 20 матчах текущего розыгрыша Кубка Стэнли. Хоккеист уже выигрывал Кубок Стэнли в 2019 году с «Сент-Луисом».

«Тарасенко невероятен. Он привносит энергию в команду каждый день. Он всегда улыбается и всегда находится в хорошем настроении.

Его лидерские качества имеют важное значение для нас. Владимир обладает опытом, поэтому многие парни равняются на него. Поэтому это здорово, особенно для молодых ребят.

Но, честно говоря, каждый игрок в нашей раздевалке равняется на Владимира. Он является важной частью команды», – сказал нападающий «Флориды» Сэм Беннетт.

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