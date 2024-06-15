Ткачак о Тарасенко в «Сент-Луисе»: «Он был одним из моих любимых хоккеистов. Невероятно, что я в одной команде с Владимиром»

Теги Флорида Кубок Стэнли Сент-Луис НХЛ Владимир Тарасенко Мэттью Ткачак Хоккей

Мэттью Ткачак назвал Владимира Тарасенко одним из любимых игроков.

26-летний Ткачак является уроженцем Сент-Луиса. 32-летний Тарасенко играл за «Блюз» с 2013 по 2023 год.

Российский нападающий набрал 8 (4+4) очков в 20 матчах текущего розыгрыша Кубка Стэнли

«Он ценился очень высоко. Был одним из моих любимых хоккеистов. На самом деле невероятно, что сейчас я с ним в одной команде.

Потом я буду вспоминать об этом как об одном из самых крутых моментов, видя то, как он забивает важные голы, и третий матч серии с «Эдмонтоном» не был исключением. Это очень классно.

Отличный игровой момент с Ээту Луостариненом, отличный игровой момент с Антоном Лунделлом. Это звено играет очень хорошо.

Уверен, будь я 12-летним или 15-летним, был бы поражен возможностью играть сейчас с Тарасенко», – сказал нападающий «Флориды» Мэттью Ткачак.

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