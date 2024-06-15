Шипачев об «Ак Барсе»: «Речь не о деньгах – хочется играть. А не как провел месяц: «Нет, мы тебя не меняем. Нет, мы тебя поменяем». Выгнать могут в любой момент»

Вадим Шипачев рассказал о переходе в минское «Динамо» из «Ак Барса».

– Долго ли шел выбор нового клуба?

– У меня были разные варианты, и я не буду сейчас о них рассказывать. Но мы остановились на минском « ».

Я поговорил с главным тренером. Увидел в себе большую заинтересованность. Есть цель построить амбициозную команду, которая будет проходить дальше первого раунда плей-офф.

И все руководители нацелены на то, чтобы «Динамо» играло здорово. Состав подбирают очень хороший.

Мы обсудили все нюансы не только по поводу игры, но даже и быта в Минске. Меня это устроило, и агент потом договорился по контракту.

«Динамо» забрало мой договор из «Ак Барса». Мы его расторгли и подписали новый на два года.

– Вы сильно потеряли в деньгах?

– Сейчас речь даже не о деньгах. Хочется играть в хоккей и радоваться.

А не как я провел последний месяц, когда мне рассказывали: «Нет, мы тебя не меняем. Нет, мы тебя поменяем. Тренер главный тебя не хочет видеть в команде. Ты генменеджеру не нужен». Не хочу копаться в этой непонятной истории.

Я сейчас рад, что у меня есть контракт, и я могу играть, радовать белорусских болельщиков. Готов к новым испытаниям.

Хотел бы сказать большое спасибо казанским болельщикам. Персонал команды отличный у « », прекрасные партнеры-хоккеисты, высшие руководители замечательные.

Но жизнь – такая штука. Тебя могут выгнать в любой момент. И эту страницу я уже перелистнул, – сказал .