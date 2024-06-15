Терещенко о Шипачеве в минское «Динамо»: «Больших ожиданий строить не стоит. Он показывал себя хорошо, но у кого-то требования и ожидания были выше, возможно»

Алексей Терещенко высказался о переходе Вадима Шипачева в минское «Динамо».

Форвард, выступавший в «Ак Барсе», перешел в клуб из Беларуси в результате обмена.

«Спокойно отношусь к переходу Шипачева в минское «Динамо». Посмотрим, что будет.

Он показывал себя хорошо, но, возможно, у кого-то требования были выше, у кого-то ожидания были выше.

Команда была другая, давайте посмотрим, что будет. Посмотрим, как его будет Дмитрий Вячеславович Квартальнов использовать.

Но, наверное, больших ожиданий строить не стоит», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.