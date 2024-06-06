Давыдов о том, что Шипачев и Радулов еще не нашли новых клубов: «Мы перемудрили с лимитом. Наверное, команды надеются найти сильных иностранцев и придерживают деньги»

Теги Ак Барс Виталий Давыдов Александр Радулов НХЛ КХЛ Вадим Шипачев Динамо лимит на легионеров Хоккей

Виталий Давыдов удивлен, что Шипачев и Радулов еще не нашли новых клубов.

В сезоне-2023/24 Вадим Шипачев и Александр Радулов играли за «Ак Барс».

– Меня удивляет, что до сих пор без клуба Шипачев и Радулов. Такие именитые хоккеисты, мастера – и такая пауза. Странно.

– В чем проблема?

– Мне кажется, мы немного перемудрили с новым лимитом на легионеров. Наверное, клубы надеются, что летом на дополнительные два места смогут найти сильных иностранцев и придерживают деньги.

На мой взгляд, это сомнительная затея. Вряд ли мастера уровня Шипачева или Радулова приедут в Россию. Все они трудоустроены в НХЛ или в ведущих европейских клубах.

– Радулов или Шипачев нужны «Динамо»?

– Шипачев у нас уже играл, провел, возможно, лучшие сезоны в карьере и вряд ли воссоединение возможно. Радулову, насколько понял по прессе, предпочли Слепышева, более рабочего и прогнозируемого форварда, мне этот выбор понятен.

– Новый лимит на легионеров ударил не только по Шипачеву и Радулову, но и по всем ветеранам?

– Пока рано делать выводы. Посмотрим, кого из иностранцев привезут летом, тогда и сравним с Шипачевым и Ко.

Единственное, меня огорчило то, что так и не увидел в прессе обоснование нового лимита со стороны КХЛ. Нужны не слова, а цифры, разбор всех ключевых показателей. Без вот такого научного подхода обречены шарахаться из крайности в крайность, – сказал трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов.

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7 комментариев
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А может потому что зажравшиеся ветераны слишком жирные контракты требуют? Да не, не может быть.

Финалисты последнего КГ показали своим примером, что можно(и даже нужно) обходиться без дорогостоящих динозавров. У Металлурга так вовсе два самых дорогих игрока по иронии были самыми вредными в плейофф
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А после этого еще говорят, что спортсмены умные.
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Скорее вопрос почему "мастерство" радулова не конвертируется в результат.
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А зачем эти списанные НХЛ игроки? Отдают лучшие годы НХЛ, а потом едут в КХЛ дурака валять и загребать бабло ? Про лимит уже тысячу раз говорил, что три легионера оптимальный вариант. Зачем легам отдавать целое звено? Глупость! Плюс паспорта раздают. Дичь.
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Перемудрили это очень смешно.
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Мерзкие динамыш ответь тогда - зачем паспорта менеллам выправляете?(((
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