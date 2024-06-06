Давыдов о том, что Шипачев и Радулов еще не нашли новых клубов: «Мы перемудрили с лимитом. Наверное, команды надеются найти сильных иностранцев и придерживают деньги»

Виталий Давыдов удивлен, что Шипачев и Радулов еще не нашли новых клубов.

В сезоне-2023/24 и играли за « ».

– Меня удивляет, что до сих пор без клуба Шипачев и Радулов. Такие именитые хоккеисты, мастера – и такая пауза. Странно.

– В чем проблема?

– Мне кажется, мы немного перемудрили с новым лимитом на легионеров. Наверное, клубы надеются, что летом на дополнительные два места смогут найти сильных иностранцев и придерживают деньги.

На мой взгляд, это сомнительная затея. Вряд ли мастера уровня Шипачева или Радулова приедут в Россию. Все они трудоустроены в или в ведущих европейских клубах.

– Радулов или Шипачев нужны « »?

– Шипачев у нас уже играл, провел, возможно, лучшие сезоны в карьере и вряд ли воссоединение возможно. Радулову, насколько понял по прессе, предпочли Слепышева, более рабочего и прогнозируемого форварда, мне этот выбор понятен.

– Новый лимит на легионеров ударил не только по Шипачеву и Радулову, но и по всем ветеранам?

– Пока рано делать выводы. Посмотрим, кого из иностранцев привезут летом, тогда и сравним с Шипачевым и Ко.

Единственное, меня огорчило то, что так и не увидел в прессе обоснование нового лимита со стороны КХЛ. Нужны не слова, а цифры, разбор всех ключевых показателей. Без вот такого научного подхода обречены шарахаться из крайности в крайность, – сказал трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов.