Экхольм о 0-3 в финале: «Эдмонтон» выиграл 8 и 16 игр подряд в регулярке. Три раза подряд обыграл «Даллас». Мы можем отыграться»

Маттиас Экхольм считает, что «Эдмонтон» способен отыграться в серии с «Флоридой».

«Ойлерс» уступают 0-3 в финальной серии Кубка Стэнли против «Флориды».

В прошлые годы команды, которые вели по ходу финальных серий со счетом 3-0, выиграли в 27 случаях из 28.

«По итогу трех матчей заслуживали мы выиграть хотя бы одну игру? Думаю, что да. Считаю, что как минимум мы провели два достаточно хороших матча.

Серия продолжается до четырех побед. В ходе регулярного чемпионата мы добились победных серий из 8 и 16 матчей соответственно.

В серии против « » мы выиграли три матча подряд. Поэтому мы можем отыграться.

Нужно выиграть один матч и оттолкнуться от этого», – сказал защитник « » .