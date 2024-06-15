Экхольм о 0-3 в финале: «Эдмонтон» выиграл 8 и 16 игр подряд в регулярке. Три раза подряд обыграл «Даллас». Мы можем отыграться»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Даллас НХЛ Маттиас Экхольм Хоккей

Маттиас Экхольм считает, что «Эдмонтон» способен отыграться в серии с «Флоридой».

«Ойлерс» уступают 0-3 в финальной серии Кубка Стэнли против «Флориды».

В прошлые годы команды, которые вели по ходу финальных серий со счетом 3-0, выиграли Кубок Стэнли в 27 случаях из 28.

«По итогу трех матчей заслуживали мы выиграть хотя бы одну игру? Думаю, что да. Считаю, что как минимум мы провели два достаточно хороших матча.

Серия продолжается до четырех побед. В ходе регулярного чемпионата мы добились победных серий из 8 и 16 матчей соответственно.

В серии против «Далласа» мы выиграли три матча подряд. Поэтому мы можем отыграться.

Нужно выиграть один матч и оттолкнуться от этого», – сказал защитник «Эдмонтона» Маттиас Экхольм.

6 комментариев
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Ответ tolgol1974
Методички раздали в Эдмонтоне.
А по твоему он должен был сказать что шансов никаких нет и сезон считай закончен? Ни один спортсмен такое не скажет прессе. А даже если и подумает такое, то на лёд может уже не выходить.
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+7
Методички раздали в Эдмонтоне.
+3
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Но это не точно.
Хотя если доживёте до 6-го матча как НД в финале с ЛА в 2012 будет уже хорошо.
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0
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Ответ Why always me?!
А по твоему он должен был сказать что шансов никаких нет и сезон считай закончен? Ни один спортсмен такое не скажет прессе. А даже если и подумает такое, то на лёд может уже не выходить.
В их ситуации лучше вообще отказаться от всех интервью, хотя понятно что за океаном так нельзя делать, попадёшь в чёрный список. И молча делать своё дело.
+1
0
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в НХЛ такое бывало, в отличии от НБА
0
0
0
Ответ Why always me?!
А по твоему он должен был сказать что шансов никаких нет и сезон считай закончен? Ни один спортсмен такое не скажет прессе. А даже если и подумает такое, то на лёд может уже не выходить.
Мог бы просто молчать.
+1
-1
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