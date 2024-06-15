Перри о 0-3: «Могу поспорить, что половина ребят в «Эдмонтоне» больше никогда не сыграет в финале Кубка Стэнли. Эта схватка идет сейчас. Над этим нужно подумать»
Кори Перри высказался о психологии «Эдмонтона» на фоне трех поражений в финале.
«Ойлерс» уступают 0-3 в финальной серии Кубка Стэнли против «Флориды».
«Можете ли вы знать, будет ли еще одна возможность сыграть в финале Кубка Стэнли? Самая важная вещь, которую нужно осознать, что еще одного раза может не быть.
Могу поспорить, что половина из этих парней никогда больше не сыграет в финале Кубка Стэнли. Это реальность спорта. И вот сейчас вы находитесь в этой схватке. Вот над чем нужно подумать.
После третьего матча в раздевалке было довольно мрачно. Это непросто – уступать 0-3 в серии, проведя хороший матч, но делая несколько ошибок, после чего шайба оказывается в твоих воротах.
Такое случается в спорте. Это нужно пройти», – сказал нападающий «Эдмонтона» Кори Перри, проводящий свой пятый финал Кубка Стэнли.
;)
Тот ещё мотиватор по части игры в финале)
Вы действительно считаете его невезучим? ;)