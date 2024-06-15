Перри о 0-3: «Могу поспорить, что половина ребят в «Эдмонтоне» больше никогда не сыграет в финале Кубка Стэнли. Эта схватка идет сейчас. Над этим нужно подумать»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Кори Перри НХЛ Хоккей

Кори Перри высказался о психологии «Эдмонтона» на фоне трех поражений в финале.

«Ойлерс» уступают 0-3 в финальной серии Кубка Стэнли против «Флориды».

«Можете ли вы знать, будет ли еще одна возможность сыграть в финале Кубка Стэнли? Самая важная вещь, которую нужно осознать, что еще одного раза может не быть.

Могу поспорить, что половина из этих парней никогда больше не сыграет в финале Кубка Стэнли. Это реальность спорта. И вот сейчас вы находитесь в этой схватке. Вот над чем нужно подумать.

После третьего матча в раздевалке было довольно мрачно. Это непросто – уступать 0-3 в серии, проведя хороший матч, но делая несколько ошибок, после чего шайба оказывается в твоих воротах.

Такое случается в спорте. Это нужно пройти», – сказал нападающий «Эдмонтона» Кори Перри, проводящий свой пятый финал Кубка Стэнли.

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14 комментариев
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Хочешь выйти в финал - бери Кори Перри. Хочешь проиграть финал - бери Кори Перри. Вывод - на финал нужно посадить Перри в запас, и тогда будет КС.
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А Перри умеет подбодрить
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Оказывается Гецлаф, Селянне, Пронгер, Нидермайер, Жигер и Ко сломали систему ещё до системы ))
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Ответ Максим Седов
Хочешь выйти в финал - бери Кори Перри. Хочешь проиграть финал - бери Кори Перри. Вывод - на финал нужно посадить Перри в запас, и тогда будет КС.
Как считаете, в этом сезоне Чикаго повезло или...?
;)
+4
0
+4
Ответ Вадим Сидоров
Перри самый невезучий игрок эпохи потолка зарплат 4 проигранных финала из 5. Тот ещё мотиватор по части игры в финале)
Ну в большинстве случаев он переходил в команды, которым в начале сезона и не светил финал. Исключение Тампа, да и там уже было 2 победы подряд, и в третью не сильно верилось с такой конкурентной средой
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+4
Перри самый невезучий игрок эпохи потолка зарплат 4 проигранных финала из 5.
Тот ещё мотиватор по части игры в финале)
+2
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Для Перри это 4-й финал за последние 5 сезонов. 4 финала с 4 разными командами. Удивительная статистика.
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Ответ Вадим Сидоров
Перри самый невезучий игрок эпохи потолка зарплат 4 проигранных финала из 5. Тот ещё мотиватор по части игры в финале)
Поэтому с высоты своего опыта и сказал такие правильные вещи!
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Ахах сказал пятикратный финалиста
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Нужен русский вратарь.
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Надо на дедлайне брать Перри Каролине. По другому она в финал КС никак не доходит.
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Если Эдмонтон отыграется и выиграет Стенли, то я нефтью напьюсь.
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Ответ Максим Седов
Хочешь выйти в финал - бери Кори Перри. Хочешь проиграть финал - бери Кори Перри. Вывод - на финал нужно посадить Перри в запас, и тогда будет КС.
Это не проверено) Никто не пробовал в финале его в запас выводить)
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Ответ Вадим Сидоров
Перри самый невезучий игрок эпохи потолка зарплат 4 проигранных финала из 5. Тот ещё мотиватор по части игры в финале)
"Я стал немного старше, но это все еще хоккей. Это по-прежнему весело. У меня все еще бегут мурашки. Все это вызывает волнение. Это никогда не надоедает. Ты просто выходишь и играешь в хоккей" (с)

Вы действительно считаете его невезучим? ;)
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