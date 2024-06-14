Щитов о Бобровском: «Красавец. Если «Флорида» выиграет Кубок, Сергей будет претендовать на приз лучшему игроку»

Никита Щитов оценил перспективы Сергея Бобровского выиграть приз MVP плей-офф.

«Пантерс» ведут в серии финала Кубка Стэнли-2024 с «Ойлерс» со счетом 3-0. Победа в третьем матче финальной серии стала для 35-летнего российского вратаря 15-й в 20 играх в текущем плей-офф при 91,6% сэйвов и коэффициенте надежности 2,07.

«Бобровский потрясающе играет в этом плей‑офф. Если « » выиграет , он будет претендовать на приз лучшему игроку плей‑офф. Но «Пантерс» надо сделать еще один шаг, в хоккее все бывает.

Да, они очень уверенно играют: вели 4:1. «Флорида» ловит «Эдмонтон» на ошибках, вратарь у «Ойлерс» не справляется. Вообще, «Пантерс» показывают сбалансированную игру: отлично выглядят в атаке и обороне. Тарасенко очень здорово себя проявляет, прекрасно смотрится .

Думаю, что « » сможет зацепить одну игру у себя дома. Они будут предельно мотивированы. Но , конечно, красавец. Очень хочется, чтобы он выиграл Кубок Стэнли», – сказал бывший хоккеист клубов КХЛ Никита Щитов.