Щитов о Бобровском: «Красавец. Если «Флорида» выиграет Кубок, Сергей будет претендовать на приз лучшему игроку»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Никита Щитов Сергей Бобровский НХЛ Владимир Тарасенко Александр Барков Матч ТВ Хоккей

Никита Щитов оценил перспективы Сергея Бобровского выиграть приз MVP плей-офф.

«Пантерс» ведут в серии финала Кубка Стэнли-2024 с «Ойлерс» со счетом 3-0. Победа в третьем матче финальной серии стала для 35-летнего российского вратаря 15-й в 20 играх в текущем плей-офф при 91,6% сэйвов и коэффициенте надежности 2,07. 

«Бобровский потрясающе играет в этом плей‑офф. Если «Флорида» выиграет Кубок Стэнли, он будет претендовать на приз лучшему игроку плей‑офф. Но «Пантерс» надо сделать еще один шаг, в хоккее все бывает.

Да, они очень уверенно играют: вели 4:1. «Флорида» ловит «Эдмонтон» на ошибках, вратарь у «Ойлерс» не справляется. Вообще, «Пантерс» показывают сбалансированную игру: отлично выглядят в атаке и обороне. Тарасенко очень здорово себя проявляет, прекрасно смотрится Барков.

Думаю, что «Эдмонтон» сможет зацепить одну игру у себя дома. Они будут предельно мотивированы. Но Бобровский, конечно, красавец. Очень хочется, чтобы он выиграл Кубок Стэнли», – сказал бывший хоккеист клубов КХЛ Никита Щитов.

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2 комментария
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Не будет. Барков заберет с вероятностью в 99%. И по делу.
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