Тренер «Флориды» Морис подтвердил участие Баркова и Тарасенко в 3-м матче с «Эдмонтоном»
Александр Барков и Владимир Тарасенко сыграют против «Эдмонтона».
Главный тренер «Флориды» Пол Морис сообщил, что нападающие примут участие в третьей игре финальной серии Кубка Стэнли.
Напомним, что Владимир Тарасенко пропустил прошлую тренировку команды, а Александр Барков не доиграл второй матч серии после силового приема в исполнении форварда «Ойлерс» Леона Драйзайтля.
На данный момент «Пантерс» ведут 2-0 в серии.
Флорида,вперёд за кубком!!!