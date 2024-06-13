Тренер «Флориды» Морис подтвердил участие Баркова и Тарасенко в 3-м матче с «Эдмонтоном»

Александр Барков и Владимир Тарасенко сыграют против «Эдмонтона».

Главный тренер «Флориды» сообщил, что нападающие примут участие в третьей игре финальной серии Кубка Стэнли.

Напомним, что пропустил прошлую тренировку команды, а не доиграл второй матч серии после силового приема в исполнении форварда «Ойлерс» Леона Драйзайтля.

На данный момент «Пантерс» ведут 2-0 в серии.