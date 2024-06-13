Тренер «Флориды» Морис подтвердил участие Баркова и Тарасенко в 3-м матче с «Эдмонтоном»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Пол Морис НХЛ Владимир Тарасенко Александр Барков Хоккей

Александр Барков и Владимир Тарасенко сыграют против «Эдмонтона».

Главный тренер «Флориды» Пол Морис сообщил, что нападающие примут участие в третьей игре финальной серии Кубка Стэнли.

Напомним, что Владимир Тарасенко пропустил прошлую тренировку команды, а Александр Барков не доиграл второй матч серии после силового приема в исполнении форварда «Ойлерс» Леона Драйзайтля.

На данный момент «Пантерс» ведут 2-0 в серии.

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2 комментария
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Прекрасно!
Флорида,вперёд за кубком!!!
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Отличные новости! Вперёд за КС! Флорида, если не сейчас, то когда?!
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