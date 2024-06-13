Барков и Тарасенко тренировались с «Флоридой» перед 3-м матчем с «Эдмонтоном»
Александр Барков и Владимир Тарасенко готовятся к матчу против «Эдмонтона».
Нападающие «Флориды» могут принять участие в третьей игре финальной серии Кубка Стэнли.
Оба хоккеиста приняли участие в утренней раскатке в преддверии матча.
Напомним, что Владимир Тарасенко пропустил прошлую тренировку команды, а Александр Барков не доиграл второй матч серии после силового приема в исполнении форварда «Ойлерс» Леона Драйзайтля.
Третий матч серии между «Эдмонтоном» и «Флоридой» начнется 14 июня в 03:00 по московскому времени.