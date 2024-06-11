Бобровский вышел на чистое 2-е место среди российских вратарей по победам в плей-офф НХЛ (43). Он обогнал Набокова
Сергей Бобровский одержал 43-ю победу в плей-офф НХЛ и обошел Евгения Набокова.
Вратарь «Флориды» отразил 18 из 19 бросков во втором матче финальной серии Кубка Стэнли против «Эдмонтона» (4:1, 2-0).
В текущем плей-офф НХЛ у него 14 побед в 19 играх. За карьеру в розыгрышах Кубка Стэнли – 43 в 89 играх.
Бобровский вышел на чистое 2-е место по числу побед в кубковых матчах среди российских вратарей, обогнав Евгения Набокова (42 в 86).
Лидирует Андрей Василевский из «Тампы» (66 в 115).