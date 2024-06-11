Бобровский вышел на чистое 2-е место среди российских вратарей по победам в плей-офф НХЛ (43). Он обогнал Набокова

Сергей Бобровский одержал 43-ю победу в плей-офф НХЛ и обошел Евгения Набокова.

Вратарь «Флориды» отразил 18 из 19 бросков во втором матче финальной серии Кубка Стэнли против « » (4:1, 2-0).

В текущем плей-офф у него 14 побед в 19 играх. За карьеру в розыгрышах Кубка Стэнли – 43 в 89 играх.

вышел на чистое 2-е место по числу побед в кубковых матчах среди российских вратарей, обогнав (42 в 86).

Лидирует Андрей Василевский из « » (66 в 115).