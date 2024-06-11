Бобровский вышел на чистое 2-е место среди российских вратарей по победам в плей-офф НХЛ (43). Он обогнал Набокова

Теги рейтинги Тампа-Бэй Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский Евгений Набоков НХЛ Андрей Василевский Хоккей

Сергей Бобровский одержал 43-ю победу в плей-офф НХЛ и обошел Евгения Набокова.

Вратарь «Флориды» отразил 18 из 19 бросков во втором матче финальной серии Кубка Стэнли против «Эдмонтона» (4:1, 2-0). 

В текущем плей-офф НХЛ у него 14 побед в 19 играх. За карьеру в розыгрышах Кубка Стэнли – 43 в 89 играх. 

Бобровский вышел на чистое 2-е место по числу побед в кубковых матчах среди российских вратарей, обогнав Евгения Набокова (42 в 86). 

Лидирует Андрей Василевский из «Тампы» (66 в 115). 

6 комментариев
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Вася мастодонт конечно, такого хрен обойдешь в ближайшем будущем
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Василевский - это космос
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За последние 51 бросок у Боба 50 отраженных и это в финале!
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Ответ Большое сердце Неймара
Вася мастодонт конечно, такого хрен обойдешь в ближайшем будущем
За два сезона можно.Флорида и в следующем сезоне должна быть хороша, а Тампа наоборот в ближайшее время будет испытывать проблевы с выходом в ПО либо отлетать в первом раунде, как в последние сезоны, но у Васелевского все ровно еще есть много лет, чтобы упрочить позиции.
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Российская вратарская школа самая лучшая в мире 👍🏼
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Ответ Sanan1908
Российская вратарская школа самая лучшая в мире 👍🏼
В 90х была большая просадка. Но одного нормального кипера, по меркам Нхл.
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