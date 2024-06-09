Бобровский – 3-й российский вратарь с матчем на ноль в финале Кубка Стэнли. У Василевского их 2, у Хабибулина – 1

Теги рейтинги Тампа-Бэй Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Сергей Бобровский Николай Хабибулин НХЛ Патрик Руа Жак Плант Андрей Василевский Уолтер Брода Хоккей

Сергей Бобровский – 3-й российский вратарь с матчем на ноль в финале Кубка Стэнли.

Вратарь «Флориды» отразил все 32 броска в первом матче финальной серии с «Эдмонтоном» (3:0, 1-0). 

До него только 2 российских вратаря играли на ноль в финалах плей-офф НХЛ. 

Это Андрей Василевский («Тампа», 2 раза; 2020 год, 6-й матч против «Далласа» – 2:0, 22 сэйва; 2021, 5-й матч против «Монреаля» – 1:0, 22 сэйва) и Николай Хабибулин («Тампа», 1 раз; 2004 год, 4-й матч против «Калгари» – 1:0, 29 сэйвов). 

В общей сложности Бобровский стал 53-м вратарем в истории НХЛ, сделавшим шатаут в финалах Кубка Стэнли. Рекорд принадлежит Клинту Бенедикту (7), второе место делят Жак Плант, Терк Брода и Патрик Руа (по 4). 

8 комментариев
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Желаю Бобу догнать Брода и Руа в этой серии!
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Давай Серёга, вписывай себя в историю!
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Заслужил КС в этом сезоне
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В целом приход Бобровского в стан Пантер схож на приход Хабби в Тампа Бэй
С разницей что Хабби был несколько помладше и заблистал без раскачки там.

В остальном команды после их появления стали грозной силой, и там и там нападение набрало проектную мощность и логично добрались до финала за несколько лет
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И оба кипера брали в итоге Кубок. Надеемся что эта примета сработает и сейчас.
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ночь без Ромы пережили, сейчас он проснется и 100 речей задвинет а в концовке скажет что это система СКА и он лично приложили руку к воспитанию Бобровского
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Ответ TBFTT
Желаю Бобу догнать Брода и Руа в этой серии!
Цинично.
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Ответ Александр Романов
Заслужил КС в этом сезоне
Всей своей карьерой
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