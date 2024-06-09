Бобровский – 3-й российский вратарь с матчем на ноль в финале Кубка Стэнли. У Василевского их 2, у Хабибулина – 1

Сергей Бобровский – 3-й российский вратарь с матчем на ноль в финале Кубка Стэнли.

Вратарь «Флориды» отразил все 32 броска в первом матче финальной серии с « » (3:0, 1-0).

До него только 2 российских вратаря играли на ноль в финалах плей-офф НХЛ.

Это Андрей Василевский (« », 2 раза; 2020 год, 6-й матч против «Далласа» – 2:0, 22 сэйва; 2021, 5-й матч против «Монреаля» – 1:0, 22 сэйва) и («Тампа», 1 раз; 2004 год, 4-й матч против «Калгари» – 1:0, 29 сэйвов).

В общей сложности стал 53-м вратарем в истории , сделавшим шатаут в финалах Кубка Стэнли. Рекорд принадлежит Клинту Бенедикту (7), второе место делят Жак Плант, Терк Брода и Патрик Руа (по 4).