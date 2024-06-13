Бабаев о Прохоркине: «Думали, он останется в «Авангарде». Но там какие-то коллизии внутренние произошли, его кандидатура отпала. Не знаю, по какой причине»

Агент Николая Прохоркина высказался об уходе игрока из «Авангарда».

30 апреля истек срок контракта нападающего с омским клубом.

– Я считаю, что он хорошо провел прошлый сезон. Я думал и он думал, что он останется в Омске. Но там какие-то коллизии внутренние, непонятные для меня, в которых я все равно разберусь и пойму, что там произошло.

Он не получил предложение от Омска. Мы ждали, и Омск вроде готов был, но в концовке его кандидатура отпала. Не знаю, по какой причине.

– Я версию слышал, что , получив новый контракт с « », расслабился бы и не показал того хоккея, который от него ждут.

– Они предлагали нам переподписать контракт сразу в течение сезона, но я в течение сезона контракты не подписываю. Мы сказали, что в конце подпишем.

– Приняли решение, дескать Прохоркин без контракта мотивирован лучше, чем Прохоркин с контрактом.

– Нет, мы могли бы его подписать.

– А почему не подписали?

– Потому что я подписываю контракты в конце сезона, для той самой мотивации, – сказал агент .