Бабаев о Прохоркине: «Думали, он останется в «Авангарде». Но там какие-то коллизии внутренние произошли, его кандидатура отпала. Не знаю, по какой причине»

Теги Авангард Шуми Бабаев КХЛ Николай Прохоркин Спорт-Экспресс Хоккей

Агент Николая Прохоркина высказался об уходе игрока из «Авангарда».

30 апреля истек срок контракта нападающего с омским клубом. 

– Я считаю, что он хорошо провел прошлый сезон. Я думал и он думал, что он останется в Омске. Но там какие-то коллизии внутренние, непонятные для меня, в которых я все равно разберусь и пойму, что там произошло.

Он не получил предложение от Омска. Мы ждали, и Омск вроде готов был, но в концовке его кандидатура отпала. Не знаю, по какой причине.

– Я версию слышал, что Прохоркин, получив новый контракт с «Авангардом», расслабился бы и не показал того хоккея, который от него ждут.

– Они предлагали нам переподписать контракт сразу в течение сезона, но я в течение сезона контракты не подписываю. Мы сказали, что в конце подпишем.

– Приняли решение, дескать Прохоркин без контракта мотивирован лучше, чем Прохоркин с контрактом.

– Нет, мы могли бы его подписать.

– А почему не подписали?

– Потому что я подписываю контракты в конце сезона, для той самой мотивации, – сказал агент Шуми Бабаев.

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6 комментариев
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Ну, забыл добавить про пяток предложений из НХЛ
+7
0
+7
Жафяров и Прохоркин всю свою карьеру проваливаются в плей-офф - вот так эта коллизия называется
+4
0
+4
Ну, наверное, потому что, 70 млн, как то многовато будет)
+3
0
+3
Я знаю эту причину – Коля превратился в мешок.
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+2
Похоже бабай теперь будет подписывать контракты в середине сезона
+1
0
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главное он ещё разбираться будет...ну отказались ищи другую команду
+1
0
+1
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