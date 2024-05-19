Терещенко о Прохоркине: «Качественных центральных нападающих в КХЛ не так уж много. Проблем с поиском нового клуба не должно возникнуть»

Алексей Терещенко высказался о том, куда может перейти Николай Прохоркин.

Ранее « » объявил, что форвард не останется в команде.

«Если говорить про « », то пришел новый тренер североамериканец. Это уже все зависит от тренера, как он видит ситуацию. Конечно, нужно просто у руководства челябинцев спрашивать, какие у них взгляды на ту или иную кандидатуру.

То, что востребованный игрок, не поддается сомнению, а качественных центральных нападающих в вообще не так уж и много. Появляются молодые ребята, но это временно.

Проблем с поиском нового клуба у Прохоркина не должно возникнуть», – сказал трехкратный чемпион мира .