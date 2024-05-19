Терещенко о Прохоркине: «Качественных центральных нападающих в КХЛ не так уж много. Проблем с поиском нового клуба не должно возникнуть»

Теги Авангард Трактор возможные переходы Алексей Терещенко КХЛ Николай Прохоркин Хоккей

Алексей Терещенко высказался о том, куда может перейти Николай Прохоркин.

Ранее «Авангард» объявил, что форвард не останется в команде.

«Если говорить про «Трактор», то пришел новый тренер североамериканец. Это уже все зависит от тренера, как он видит ситуацию. Конечно, нужно просто у руководства челябинцев спрашивать, какие у них взгляды на ту или иную кандидатуру.

То, что Николай востребованный игрок, не поддается сомнению, а качественных центральных нападающих в КХЛ вообще не так уж и много. Появляются молодые ребята, но это временно.

Проблем с поиском нового клуба у Прохоркина не должно возникнуть», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

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2 комментария
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Просто надо свои аппетиты поумерить, сразу появятся новые клубы
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Качественных действительно не много, но какое отношение к ним имеет Прохоркин?
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