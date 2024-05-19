Канарейкин об уходе Юрчо и Прохоркина из «Авангарда»: «Их звено считалось 2-м ударным. Цель не достигнута, значит недоработали»
Федор Канарейкин высказался об уходе Юрчо и Прохоркина из «Авангарда».
Вчера омский клуб объявил, что форварды Томаш Юрчо и Николай Прохоркин не останутся в команде.
«Мы видим, что «Авангард» работает на рынке, видим, что подписываются легионеры, например, Вей и так далее.
Что касается Прохоркина, Юрчо и Жафярова, эта тройка рассчитывалась как ударное второе звено «Авангарда» в прошлом сезоне. Если цель не достигнута, значит недоработали.
В последнее время непонятное хождение по клубам с очень хорошими контрактами. Той отдачи, которую от них ждут, клубы не получают. Да и мы, как зрители ждем большего», – сказал бывший тренер клубов КХЛ.