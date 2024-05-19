Канарейкин об уходе Юрчо и Прохоркина из «Авангарда»: «Их звено считалось 2-м ударным. Цель не достигнута, значит недоработали»

Теги Авангард Федор Канарейкин КХЛ Николай Прохоркин Томаш Юрчо Дамир Жафяров Хоккей

Федор Канарейкин высказался об уходе Юрчо и Прохоркина из «Авангарда».

Вчера омский клуб объявил, что форварды Томаш Юрчо и Николай Прохоркин не останутся в команде. 

«Мы видим, что «Авангард» работает на рынке, видим, что подписываются легионеры, например, Вей и так далее.

Что касается Прохоркина, Юрчо и Жафярова, эта тройка рассчитывалась как ударное второе звено «Авангарда» в прошлом сезоне. Если цель не достигнута, значит недоработали.

В последнее время непонятное хождение по клубам с очень хорошими контрактами. Той отдачи, которую от них ждут, клубы не получают. Да и мы, как зрители ждем большего», – сказал бывший тренер клубов КХЛ.

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2 комментария
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В принципе я согласен, не было стабильности, а Жафяров вообще потерялся.
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Результата не дали, клуб найдут все,но по деньгам надо двигаться. Никто не захочет вкладывать большие ресурсы в них. Да и если перезапустятся,на будущий год сразу убегут,как Прохоркин из Сибири.
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