Андрей Коваленко: «Не скажу, что «Флорида» наголову выше «Эдмонтона». В их ворота не залетают шайбы, поскольку Бобровский играет спокойно и берет свое»

Андрей Коваленко высказался о серии «Эдмонтона» с «Флоридой» в финале плей-офф.

«Пантерс» ведут в серии финала Кубка Стэнли-2024 с «Ойлерс» со счетом 2-0.

– Как оцените американский старт финала?

– Видим классику хоккея, когда в борьбе двух примерно равных команд решающим становится вратарский фактор – имени Бобровского.

Не скажу, что «Флорида» наголову выше соперника, посмотрите хотя бы статистику бросков, согласно которой « » как минимум не слабее. Но в ворота американского клуба шайбы не залетают, поскольку играет спокойно и берет свое. О голкипере соперника этого не скажешь.

– Серия переезжает в Канаду, сторонники интриги говорят о том, что в Эдмонтоне специфическая арена, и хозяева там будут способны развернуть сценарий. Скажите, в их словах есть логика, ведь в конце 90-х вы провели в Эдмонтоне почти три года?

– Честно говоря, ничего особенного в Эдмонтоне нет. В наше время кто-то говорил, что там на арене самый быстрый лед в лиге, но мне казалось, что практически во всех канадских городах качественные площадки, все-таки там не так жарко, как в той же Флориде или Калифорнии.

Вообще финал Кубка Стэнли – пик всего сезона, он особо не зависит от географии. Если « » будет играть в свой агрессивный хоккей всеми четырьмя пятерками, то разворот сценария вряд ли состоится. Опять-таки потому, что работает вратарский фактор Бобровского, – сказал олимпийский чемпион .