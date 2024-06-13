Андрей Коваленко: «Не скажу, что «Флорида» наголову выше «Эдмонтона». В их ворота не залетают шайбы, поскольку Бобровский играет спокойно и берет свое»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Андрей Коваленко Сергей Бобровский НХЛ Хоккей

Андрей Коваленко высказался о серии «Эдмонтона» с «Флоридой» в финале плей-офф.

«Пантерс» ведут в серии финала Кубка Стэнли-2024 с «Ойлерс» со счетом 2-0.

– Как оцените американский старт финала?

– Видим классику хоккея, когда в борьбе двух примерно равных команд решающим становится вратарский фактор – имени Бобровского.

Не скажу, что «Флорида» наголову выше соперника, посмотрите хотя бы статистику бросков, согласно которой «Эдмонтон» как минимум не слабее. Но в ворота американского клуба шайбы не залетают, поскольку Бобровский играет спокойно и берет свое. О голкипере соперника этого не скажешь.

– Серия переезжает в Канаду, сторонники интриги говорят о том, что в Эдмонтоне специфическая арена, и хозяева там будут способны развернуть сценарий. Скажите, в их словах есть логика, ведь в конце 90-х вы провели в Эдмонтоне почти три года?

– Честно говоря, ничего особенного в Эдмонтоне нет. В наше время кто-то говорил, что там на арене самый быстрый лед в лиге, но мне казалось, что практически во всех канадских городах качественные площадки, все-таки там не так жарко, как в той же Флориде или Калифорнии.

Вообще финал Кубка Стэнли – пик всего сезона, он особо не зависит от географии. Если «Флорида» будет играть в свой агрессивный хоккей всеми четырьмя пятерками, то разворот сценария вряд ли состоится. Опять-таки потому, что работает вратарский фактор Бобровского, – сказал олимпийский чемпион Андрей Коваленко.

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2 комментария
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Посмотрим как будет скользить Флорида на быстром льду
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Как можно задавать вопрос про специфичность конкретного льда человеку, который никогда не играл на текущей арене Ойлерз (а может даже и не видел в принципе)? Если что, Роджерс Плейс построили только в 2016.
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