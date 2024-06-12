Жан-Себастьян Деа: «Люблю русское пиво, оно заставило меня попробовать пару русских блюд. Борщ невероятно вкусный, это мое любимое блюдо в России»
Жан-Себастьян Деа рассказал, что ему нравится русское пиво.
– Не кажется ли вам, что пиво популярнее водки?
– Да, определенно, все ребята больше любят пиво. Я люблю русское пиво, оно заставило меня попробовать пару вкусных русских блюд.
Я помню один особенный суп, невероятно вкусный. Я забыл, как он называется…
– Борщ?
– Да, борщ, точно!
– Лучшее ли это русское блюдо?
– Да, борщ – это мое самое любимое блюдо в России, – заявил нападающий «Нефтехимика» Жан-Себастьян Деа.
Или пиво настолько отдаёт спиртом ?
-Вот бы из них построить клуб-
-А Вы, Сидоров ?-
-Баню бы построить.-
-Ну а рядовой, Буркадзе о чём думает ? -
-О бабах.-
-Почему ?-
- А я всэгда а ных думаю !-