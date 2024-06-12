Жан-Себастьян Деа: «Люблю русское пиво, оно заставило меня попробовать пару русских блюд. Борщ невероятно вкусный, это мое любимое блюдо в России»

Теги Нефтехимик КХЛ Жан-Себастьян Деа алкоголь и спорт Хоккей

Жан-Себастьян Деа рассказал, что ему нравится русское пиво.

– Не кажется ли вам, что пиво популярнее водки?

– Да, определенно, все ребята больше любят пиво. Я люблю русское пиво, оно заставило меня попробовать пару вкусных русских блюд.

Я помню один особенный суп, невероятно вкусный. Я забыл, как он называется… 

– Борщ?

– Да, борщ, точно!

– Лучшее ли это русское блюдо?

– Да, борщ – это мое самое любимое блюдо в России, – заявил нападающий «Нефтехимика» Жан-Себастьян Деа.

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5 комментариев
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То есть, после русского пива его потянуло на борщ ? Странный парень - меня на борщ может потянуть после холодной водки.
Или пиво настолько отдаёт спиртом ?
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Ответ Дмитрий Рабко
То есть, после русского пива его потянуло на борщ ? Странный парень - меня на борщ может потянуть после холодной водки. Или пиво настолько отдаёт спиртом ?
русское пиво, наверное, ерш ))
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Комментарий удален модератором
в России есть пиво?
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Ответ Дмитрий Рабко
То есть, после русского пива его потянуло на борщ ? Странный парень - меня на борщ может потянуть после холодной водки. Или пиво настолько отдаёт спиртом ?
Меня всегда тянет на борщ)
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Ответ Hivaga22
Меня всегда тянет на борщ)
-Рядовой Петров, о чём вы думаете, глядя на эти кирпичи ?-
-Вот бы из них построить клуб-
-А Вы, Сидоров ?-
-Баню бы построить.-
-Ну а рядовой, Буркадзе о чём думает ? -
-О бабах.-
-Почему ?-
- А я всэгда а ных думаю !-
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