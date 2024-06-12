Жан-Себастьян Деа: «Люблю русское пиво, оно заставило меня попробовать пару русских блюд. Борщ невероятно вкусный, это мое любимое блюдо в России»

Жан-Себастьян Деа рассказал, что ему нравится русское пиво.

– Не кажется ли вам, что пиво популярнее водки?

– Да, определенно, все ребята больше любят пиво. Я люблю русское пиво, оно заставило меня попробовать пару вкусных русских блюд.

Я помню один особенный суп, невероятно вкусный. Я забыл, как он называется…

– Борщ?

– Да, борщ, точно!

– Лучшее ли это русское блюдо?

– Да, борщ – это мое самое любимое блюдо в России, – заявил нападающий «Нефтехимика» Жан-Себастьян Деа.