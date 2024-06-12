Участие Баркова в 3-м матче финала Кубка Стэнли пока под вопросом. Капитану «Флориды» не стало хуже, состояние продолжат оценивать

Участие Александра Баркова в 3-м матче финала Кубка Стэнли пока под вопросом.

Капитан «Пантерс» досрочно ушел со льда в третьем периоде второго матча финала плей-офф с « » (4:1, 2-0).

Форвард получил травму после удара в голову в исполнении форварда «Ойлерс» Леона Драйзайтля. Игрок южан пролежал на льду около минуты, после чего ушел в раздевалку. Немецкий нападающий был наказан малым штрафом.

После игры главный тренер «Флориды» не сообщил подробностей о состоянии . Во вторник он ответил на вопрос об этом с осторожным оптимизмом. Тренер отметил, что состояние игрока продолжат оценивать.

«Ему не стало хуже, и это хороший знак для нас. Уточним его статус завтра. Сегодня нам нужно было кое-что проверить. Это было сделано, и здесь нет ничего зловещего.

Но нужно дать ему еще сутки, чтобы убедиться в том, что он хорошо себя чувствует. Если он продолжит прогрессировать, то сыграет», – сказал Морис.