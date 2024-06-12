Участие Баркова в 3-м матче финала Кубка Стэнли пока под вопросом. Капитану «Флориды» не стало хуже, состояние продолжат оценивать

Теги травмы Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Пол Морис Александр Барков Хоккей

Участие Александра Баркова в 3-м матче финала Кубка Стэнли пока под вопросом.

Капитан «Пантерс» досрочно ушел со льда в третьем периоде второго матча финала плей-офф НХЛ с «Эдмонтоном» (4:1, 2-0). 

Форвард получил травму после удара в голову в исполнении форварда «Ойлерс» Леона Драйзайтля. Игрок южан пролежал на льду около минуты, после чего ушел в раздевалку. Немецкий нападающий был наказан малым штрафом.

После игры главный тренер «Флориды» Пол Морис не сообщил подробностей о состоянии Баркова. Во вторник он ответил на вопрос об этом с осторожным оптимизмом. Тренер отметил, что состояние игрока продолжат оценивать. 

«Ему не стало хуже, и это хороший знак для нас. Уточним его статус завтра. Сегодня нам нужно было кое-что проверить. Это было сделано, и здесь нет ничего зловещего. 

Но нужно дать ему еще сутки, чтобы убедиться в том, что он хорошо себя чувствует. Если он продолжит прогрессировать, то сыграет», – сказал Морис. 

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2 комментария
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Давай кэп, выздоравливай,осталось дважды победить.
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Флорида и без Баркова достаточно сильна, чтобы победить. Но если там сильного сотряса нет, то он будет играть, в плэйоф на лед не выходят только мертвые, тем более в финале.
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