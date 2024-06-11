Морис о своей реакции на травму Баркова: «Это не шоу Опры Уинфри. Мои чувства не имеют значения»
Пол Морис высказался о травме Александра Баркова.
Капитан «Флориды» досрочно ушел со льда в третьем периоде второго матча финала плей-офф НХЛ с «Эдмонтоном» (4:1, 2-0).
Форвард получил травму после удара в голову в исполнении форварда «Ойлерс». Игрок южан пролежал на льду около минуты, после чего ушел в раздевалку. Немецкий нападающий был наказан малым штрафом.
Главный тренер «Пантерс» на пресс-конференции не сообщил каких-либо подробностей о состоянии Баркова. На вопрос о наличии обновлений по его статусу он ответил одним словом «нет».
На вопрос о том, должен ли Департамент безопасности игроков рассмотреть этот хит, Морис ответил так: «Лига изучает каждый хит».
Когда его еще раз спросили об эмоциях в связи с этим хитом, он сказал: «Это не шоу Опры Уинфри. Мои чувства не имеют значения».
Также Морис отверг предположение о том, что Барков провел остаток матча в раздевалке из соображений предосторожности (если бы тренер это подтвердил, то косвенно это могло свидетельствовать бы о не самом серьезном характере травмы). Тренер отметил, что на момент травмы счет был только 2:1.
Барков получил травму во 2-м матче финала после удара в голову от Драйзайтля. Форварду «Эдмонтона» дали 2 минуты штрафа
лично я, когда увидел этот хит, орал как резаный, думал что пять, как минимум.
коты же, всё для победы, внешне не отреагировали на потерю одного из лидеров.
не представляю чего им это стоило.
просто доиграли до победы, без лишних эмоций.