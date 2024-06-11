Морис о своей реакции на травму Баркова: «Это не шоу Опры Уинфри. Мои чувства не имеют значения»

Теги травмы Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Пол Морис НХЛ Александр Барков Опра Уинфри Хоккей

Пол Морис высказался о травме Александра Баркова.

Капитан «Флориды» досрочно ушел со льда в третьем периоде второго матча финала плей-офф НХЛ с «Эдмонтоном» (4:1, 2-0). 

Форвард получил травму после удара в голову в исполнении форварда «Ойлерс». Игрок южан пролежал на льду около минуты, после чего ушел в раздевалку. Немецкий нападающий был наказан малым штрафом.

Главный тренер «Пантерс» на пресс-конференции не сообщил каких-либо подробностей о состоянии Баркова. На вопрос о наличии обновлений по его статусу он ответил одним словом «нет». 

На вопрос о том, должен ли Департамент безопасности игроков рассмотреть этот хит, Морис ответил так: «Лига изучает каждый хит».

Когда его еще раз спросили об эмоциях в связи с этим хитом, он сказал: «Это не шоу Опры Уинфри. Мои чувства не имеют значения».

Также Морис отверг предположение о том, что Барков провел остаток матча в раздевалке из соображений предосторожности (если бы тренер это подтвердил, то косвенно это могло свидетельствовать бы о не самом серьезном характере травмы). Тренер отметил, что на момент травмы счет был только 2:1. 

Барков получил травму во 2-м матче финала после удара в голову от Драйзайтля. Форварду «Эдмонтона» дали 2 минуты штрафа

4 комментария
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Это похоже на выстрел в голову от профессионального киллера, за такое надо дисквалифицировать на несколько матчей. Любого бы дисквалифицировали, но сладкая парочка неприкосновенных не наказывается матрасами, от слова совсем!
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Только так может победить нефть, будет выбивать ведущих игроков противника. Баркову локтем в лицо, Боба выцеливают и бросают голову. Помню ещё с касатками играли, Мак высоко поднятой разбил лицо до крови, выбил игрока, а полосатые даже не удалили. Это каким надо быть существом, чтобы болеть за такую грязную команду? Когда они проигрывают, становятся Бостон 2.0, две самых крысинных команды НХЛ. 100% дисквалификация на 5 матчей минимум. Но естественно что дисквы не будет, выпишут денежный может, или ещё что, не знаю по регламенту что положено. И это будет бойня со старта 3 матча, и матрасы начнут удалять пантер. А то здесь типа болельщики нефти скулят, хотят 5 на 3, а то так их слабаки не могут ничего сделать)))
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молодец. сейчас понятно, что железная дисциплина - одна из слагаемых успеха.
лично я, когда увидел этот хит, орал как резаный, думал что пять, как минимум.
коты же, всё для победы, внешне не отреагировали на потерю одного из лидеров.
не представляю чего им это стоило.
просто доиграли до победы, без лишних эмоций.
+3
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+2
Ну это, конечно, бред предполагать, что Баркова намеренно убрали в раздевалку, чтобы типа убрать Драйза, который абсолютно слабо играет уже матча 4 в плове и за сам этот хит на 100% заслуживает дискву.
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