Морис о своей реакции на травму Баркова: «Это не шоу Опры Уинфри. Мои чувства не имеют значения»

Пол Морис высказался о травме Александра Баркова.

Капитан «Флориды» досрочно ушел со льда в третьем периоде второго матча финала плей-офф с « » (4:1, 2-0).

Форвард получил травму после удара в голову в исполнении форварда «Ойлерс». Игрок южан пролежал на льду около минуты, после чего ушел в раздевалку. Немецкий нападающий был наказан малым штрафом.

Главный тренер «Пантерс» на пресс-конференции не сообщил каких-либо подробностей о состоянии . На вопрос о наличии обновлений по его статусу он ответил одним словом «нет».

На вопрос о том, должен ли Департамент безопасности игроков рассмотреть этот хит, Морис ответил так: «Лига изучает каждый хит».

Когда его еще раз спросили об эмоциях в связи с этим хитом, он сказал: «Это не шоу Опры Уинфри. Мои чувства не имеют значения».

Также Морис отверг предположение о том, что Барков провел остаток матча в раздевалке из соображений предосторожности (если бы тренер это подтвердил, то косвенно это могло свидетельствовать бы о не самом серьезном характере травмы). Тренер отметил, что на момент травмы счет был только 2:1.

Барков получил травму во 2-м матче финала после удара в голову от Драйзайтля. Форварду «Эдмонтона» дали 2 минуты штрафа