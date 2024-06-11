Драйзайтля вряд ли дисквалифицируют за удар Баркову в голову

Леон Драйзайтль, видимо, избежит дисквалификации за удар Александру Баркову.

« » одержала победу над « » (4:1, 2-0) во втором матче серии финала Кубка Стэнли.

Капитан «Пантерс» досрочно завершил игру в третьем периоде, получив травму после силового приема в голову от .

Немецкий хоккеист был удален на две минуты в этом эпизоде.

Журналист TVA Sports Рено Лавуа написал, что не ожидает дисциплинарного наказания со стороны лиги для форварда «Эдмонтона».

В таком случае Драйзайтль сможет сыграть в третьем матче серии.

«Эдмонтон» до финала реализовывал почти 40% большинства. Против «Флориды» не заходит ничего