Драйзайтля вряд ли дисквалифицируют за удар Баркову в голову

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Александр Барков Леон Драйзайтль Хоккей

Леон Драйзайтль, видимо, избежит дисквалификации за удар Александру Баркову.

«Флорида» одержала победу над «Эдмонтоном» (4:1, 2-0) во втором матче серии финала Кубка Стэнли.

Капитан «Пантерс» Александр Барков досрочно завершил игру в третьем периоде, получив травму после силового приема в голову от Леона Драйзайтля.

Немецкий хоккеист был удален на две минуты в этом эпизоде.

Журналист TVA Sports Рено Лавуа написал, что не ожидает дисциплинарного наказания со стороны лиги для форварда «Эдмонтона».

В таком случае Драйзайтль сможет сыграть в третьем матче серии.

«Эдмонтон» до финала реализовывал почти 40% большинства. Против «Флориды» не заходит ничего

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9 комментариев
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Новость ради новости. Что нам с этого "вряд ли"?
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Абсолютная подлость
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Какой-то журналист с какого-то канала высказал свою гипотезу, не обоснованную ничем, но спортс все таки смог из этого высосать новость
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Новость конечно. Какой то журналист выдал мнение. Сегодня читал других журналистов что если Барков выпадет то Леонид точно дисквалицируют. И что теперь. Гадание какое то
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Уработать немца в ответ, чтобы до нового года лечился.
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Это даже хорошо. Теперь Маку можно башку оторвать и нечего не будет. Правда же?
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Вы видели как Труба вырубил Родригеза локтëм в серии с Рейнджерс? Там даже ещё откровеннее было, но Трубе дали только штраф без дисквы. Так что здесь тоже логично, оштрафуют и всë. Но играть так нельзя
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уж Флорида нацелена больше на игру в данный момент, имхо. но (костоломов) правильных походу у них побольше. и если рубка пойдет достаточно правильно хитануть, одного! и игра у соперника сложится от слова совсем. это в худшем сценарии я за хоккей. а немца припечаиают есть кому и зуб и исполнители.
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Флориде надо вызвать из АХЛ лучшего костолома-дуболома, выпустить его на Тризайтля, чтобы он ехал себе так спокойно, а потом хрясь по Тризайтлю, и от Тризайтля не осталось ни одного зайтля. Итог Тризайтль до конца серии на больничке, Флорида - чемпион, дуболом-костолом за пару-тройку минут на площадке становится обладателем КС и входит в аналы истории. Ну а в целом, всем здоровья, всех благ!
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