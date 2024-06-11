Драйзайтля вряд ли дисквалифицируют за удар Баркову в голову
Леон Драйзайтль, видимо, избежит дисквалификации за удар Александру Баркову.
«Флорида» одержала победу над «Эдмонтоном» (4:1, 2-0) во втором матче серии финала Кубка Стэнли.
Капитан «Пантерс» Александр Барков досрочно завершил игру в третьем периоде, получив травму после силового приема в голову от Леона Драйзайтля.
Немецкий хоккеист был удален на две минуты в этом эпизоде.
Журналист TVA Sports Рено Лавуа написал, что не ожидает дисциплинарного наказания со стороны лиги для форварда «Эдмонтона».
В таком случае Драйзайтль сможет сыграть в третьем матче серии.
«Эдмонтон» до финала реализовывал почти 40% большинства. Против «Флориды» не заходит ничего