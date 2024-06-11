Драйзайтль оценил свой хит против Баркова: «Не думаю, что с моей стороны была какая-то грязь. У меня не было намерения нанести ему травму»
Леон Драйзайтль не считает грязным свой хит против Александра Баркова.
Капитан «Флориды» досрочно ушел со льда в третьем периоде второго матча финала плей-офф НХЛ с «Эдмонтоном» (4:1, 2-0).
Форвард получил травму после удара в голову в исполнении форварда «Ойлерс». Игрок южан пролежал на льду около минуты, после чего ушел в раздевалку. Немецкий нападающий был наказан малым штрафом.
«Это был просто хит. Не думаю, что там была какая-то грязь. Может быть, я высоковато попал. У меня не было намерения нанести ему травму или что-то в этом роде», – сказал Драйзайтль после игры.
Барков получил травму во 2-м матче финала после удара в голову от Драйзайтля. Форварду «Эдмонтона» дали 2 минуты штрафа
То в Эдмонтоне начнется охота на Макдевида и грязного немца.
последние 9:47 минут матча, лучший форвард оборонительного плана современности (У.Гретцки) на лёд больше не выходил. а счёт был скользким 2:1.
сам Драйзайтль, отсидев всего две минуты, принял активное участие в концовке матча.
всё нормально?
Надеюсь лига рассмотрит этот эпизод.
Травму нанести так, расплюнуть.
Надеюсь Саня в порядке будет, и напихает жиже.
В прошлой игре в большинстве как не забил Эдмонтон это из области научной фантастики.
Сегодня во втором периоде при игре 5 на 4 Бушар два раза в штангу попал да и весь Эдмонтон такую карусель устроил, что Боб еле еле клюшку успел поднять т.к. крутился как белка в колесе.
Да пока не забили Олйерс в большинстве, но это как играть с огнем.
Флориде делать так не надо.
От тебя не ожидали.
Я считал и считаю что Бэннетт сыграл грязно откровенно ударив старину Марши кулаком в челюсть, НО:
- в том эпизоде в активной фазе был Марши, а не Бэннетт, т.е. Бэннетт не шел сознательно на Марши.
- в том эпизоде Бэннетт ног со льда не отрывал.
А ты сегодня с выставленным локтем да еще и прыгнул.
Зачем? ХЗ.
Время было еще отыграться.
Судейки как-то странно трактовали эпизод дав всего 2 минуты ну да ладно.
Флорида не думаю, что будет охотиться на Драйза или МакДи т.к. большинство Эдмонтона Пантер просто прибьет да еще и на их льду.
Драйзу бы дискву хотя бы на матч, но пока об этом не пишут.