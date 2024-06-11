Драйзайтль оценил свой хит против Баркова: «Не думаю, что с моей стороны была какая-то грязь. У меня не было намерения нанести ему травму»

Теги травмы Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Александр Барков Леон Драйзайтль Хоккей

Леон Драйзайтль не считает грязным свой хит против Александра Баркова.

Капитан «Флориды» досрочно ушел со льда в третьем периоде второго матча финала плей-офф НХЛ с «Эдмонтоном» (4:1, 2-0). 

Форвард получил травму после удара в голову в исполнении форварда «Ойлерс». Игрок южан пролежал на льду около минуты, после чего ушел в раздевалку. Немецкий нападающий был наказан малым штрафом.

«Это был просто хит. Не думаю, что там была какая-то грязь. Может быть, я высоковато попал. У меня не было намерения нанести ему травму или что-то в этом роде», – сказал Драйзайтль после игры. 

Барков получил травму во 2-м матче финала после удара в голову от Драйзайтля. Форварду «Эдмонтона» дали 2 минуты штрафа

40 комментариев
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Обе ноги были оторваны ото льда и шел целенаправленный удар локтем в голову Баркова. Грязи нет? Серьезно. Есть лига не даст дискву.
То в Эдмонтоне начнется охота на Макдевида и грязного немца.
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Расходимся, пасаны, он не думал - значит всё норм
+26
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+25
но послушайте, он вырубил Баркова с локтя в прыжке, тот полежал, скорчившись примерно минуту и ушёл в раздевалку.
последние 9:47 минут матча, лучший форвард оборонительного плана современности (У.Гретцки) на лёд больше не выходил. а счёт был скользким 2:1.
сам Драйзайтль, отсидев всего две минуты, принял активное участие в концовке матча.
всё нормально?
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+18
Высоковато попал. Локтем. В прыжке. А так да, просто хит)
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0
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Если у Баркова травма, в следующий матче нужно ломать немца, чтобы Эдмонтон не почувствовал все дозволенность
+11
-2
+9
Ответ Данияр Мухамадеев
Комментарий скрыт
Так не все здесь националисты, финн Барков или нет, может не нужно его выводить из игры такими "хитами"?)
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Плохо, что соврал. Хитуют в таких ситуациях боком, он же сразу начал выставлять локоть, и тянуться к голове игрока Флориды, чтобы дотянуться - прыгнул.
Надеюсь лига рассмотрит этот эпизод.
+8
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+7
Зачем прыгал тогда, при своем росте мог чисто хитануть и вопросов бы не было. Ведь спецом все сделал, а теперь дурачка включил, типичный трусишка.
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Ещё бы он на камеру сказал, что он грязный немец,который провел подлый силовой и целенаправленно выцеливал капитана.
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Наверное, если Леону прилетит в следующей игре аналогичным образом, то он не будет в обиде
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Ответ Данияр Мухамадеев
Комментарий скрыт
Очки протри, отрыв от льда с полуметра считается?
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Двиньте ему также в третьем матче, плиз, пусть тоже прокомментирует после игры, что "мне дали с локтя в голову - все норм и по правилам"
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Локтем в лицо, в прыжке. Ну да, вообще никакого злого умысла...
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Немец грязный игрок
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Это был просто хит. Хит в прыжке. Да. Мерзко
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А ты не думаешь, что ты плохо думаешь?!
Травму нанести так, расплюнуть.
Надеюсь Саня в порядке будет, и напихает жиже.
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Хоккей, конечно, жёсткий вид спорта, но не настолько, чтобы такую грязь не видеть, Драйзайтль видимо думает, что все вокруг идиоты.
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Да-да, никаких намерений не было, я просто подпрыгнул и выставил локоток. Все верим настоящему немецкому джентльмену на слово. :)
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В прыжке удар локтем в область головы это не хит, а грязный приём. Получишь в следующей игре по сопатке,если не схватишь диквалт за свои художества.
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Ответ Real_v_dushe
Так-то не прибивает их большинство, 2 матча Флорида в отличии от Далласа играет максимально жёстко и удалениями не брезгует. Чего Флориде боятся их большинства с такой их почти идеальной игрой в меньшинстве?
Это ты зря.
В прошлой игре в большинстве как не забил Эдмонтон это из области научной фантастики.
Сегодня во втором периоде при игре 5 на 4 Бушар два раза в штангу попал да и весь Эдмонтон такую карусель устроил, что Боб еле еле клюшку успел поднять т.к. крутился как белка в колесе.
Да пока не забили Олйерс в большинстве, но это как играть с огнем.
Флориде делать так не надо.
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Очевидно что немец шел бить Баркова, а не бороться за шайбу, иначе проще было плечо в плечо столкнуться. На повторе видно, что Драйзайтль локоть поднял целенаправлено, понимая что от судьи этот момент скрыт телом Баркова, а после того как Александр упал Леон в упор посмотрел на судью. Сейчас все что он говорит выглядит как оправдание.
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Эх, Драйз … Разочаровал ты очень многих этой грязью.
От тебя не ожидали.
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Для него же будет лучше если за эту "негрязно" его уберут до конца плова иначе ему пантеры каждый матч такую негрязь делать будут.
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Ну камон, посмотри повтор. И вопросы все отпадут.
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Леон ну ты чего?
Я считал и считаю что Бэннетт сыграл грязно откровенно ударив старину Марши кулаком в челюсть, НО:
- в том эпизоде в активной фазе был Марши, а не Бэннетт, т.е. Бэннетт не шел сознательно на Марши.
- в том эпизоде Бэннетт ног со льда не отрывал.
А ты сегодня с выставленным локтем да еще и прыгнул.
Зачем? ХЗ.
Время было еще отыграться.
Судейки как-то странно трактовали эпизод дав всего 2 минуты ну да ладно.
Флорида не думаю, что будет охотиться на Драйза или МакДи т.к. большинство Эдмонтона Пантер просто прибьет да еще и на их льду.
Драйзу бы дискву хотя бы на матч, но пока об этом не пишут.
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Какие споры, локтем в голову акцентированное движение, нанесение травмы, 5 минут чистые даже без прыжка.
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Нифига он пошутил
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Надо Флориде уверенно забирать третью игру, так, чтобы в концовке можно было спокойно выпустить Гаджовича, который и заберет с собой Драйзайтля.
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Самый лучший вариант-дисква на следующий матч, 0-3 счёт в серии, а потом в 4-ой устроить охоту "без какого-либо умысла нанести травму".
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ещё так бобра хитани - и КС наш...
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