Драйзайтль оценил свой хит против Баркова: «Не думаю, что с моей стороны была какая-то грязь. У меня не было намерения нанести ему травму»

Леон Драйзайтль не считает грязным свой хит против Александра Баркова.

Капитан «Флориды» досрочно ушел со льда в третьем периоде второго матча финала плей-офф с « » (4:1, 2-0).

Форвард получил травму после удара в голову в исполнении форварда «Ойлерс». Игрок южан пролежал на льду около минуты, после чего ушел в раздевалку. Немецкий нападающий был наказан малым штрафом.

«Это был просто хит. Не думаю, что там была какая-то грязь. Может быть, я высоковато попал. У меня не было намерения нанести ему травму или что-то в этом роде», – сказал после игры.

Барков получил травму во 2-м матче финала после удара в голову от Драйзайтля. Форварду «Эдмонтона» дали 2 минуты штрафа